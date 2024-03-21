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嘉義市府團隊到訪 盧秀燕：安排參觀綠色環保建設

2024/3/21 15:18（3/21 15:51 更新）
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嘉義市政府團隊21日到台中參訪，台中市長盧秀燕（前中）接受媒體聯訪表示，這是城市之間正常學習與觀摩，21日為嘉義市府團隊安排一系列綠色行程，如參觀綠園道、綠空鐵道、草悟道及捷運綠線。右3為立法院副院長江啟臣。中央社記者郝雪卿攝 113年3月21日
嘉義市政府團隊21日到台中參訪，台中市長盧秀燕（前中）接受媒體聯訪表示，這是城市之間正常學習與觀摩，21日為嘉義市府團隊安排一系列綠色行程，如參觀綠園道、綠空鐵道、草悟道及捷運綠線。右3為立法院副院長江啟臣。中央社記者郝雪卿攝 113年3月21日
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）嘉市府團隊今天到台中參訪，台中市長盧秀燕表示，城市間互相交流本就正常，請外界不必多做聯想；今天為嘉市安排系列綠色行程，包括綠園道、綠空鐵道、草悟道及捷運。

盧秀燕關心台中市水情狀況，今天與立法院副院長江啟臣視察石岡壩，被發現她雙腳穿著不同顏色襪子，她在會後接受媒體聯訪時說明，民生與公益同樣重要，今天有人注意到她穿的兩隻襪子是不同顏色，為的就是響應聯合國制定的「世界唐氏症日」。

被問到嘉義市長黃敏惠帶領團隊到台中市考察，是否代表台中市政表現好，盧秀燕表示，城市間互相交流本就正常，例如到國外參訪或是國內城市之間的觀摩、學習與交流，都是城市運作一部分，在疫情解封後，城市交流也逐漸恢復進度，包括之前台北市長蔣萬安原本預定這週到中市參訪，但因故延後。

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盧秀燕表示，黃敏惠今天帶隊到台中市參訪，也請大家不必多做聯想，這僅是城市之間正常學習與觀摩，台中市當然也會出去交流；等到相關市政行程工作告一段落，她也會帶隊到其他城市或國外參訪學習。

盧秀燕指出，由於黃敏惠對於台中市的綠色環保建設特別有興趣，所以今天也安排一系列綠色行程，如參觀綠園道、綠空鐵道、草悟道及捷運綠線；城市建設本身不容易，要同時兼具環保與生態保育，達到充滿綠色景觀的人文環境，這是台中市特色。（編輯：陳仁華）1130321

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