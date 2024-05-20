交通檢舉項目縮減 新北警：可報案取締開罰

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（中央社記者王鴻國新北20日電）「道路交通管理處罰條例」部分條文日前修正，縮減民眾檢舉項目，新北警局表示，經統計，檢舉量居1、2名案件都列入縮減項目，總件數逾50萬件，仍籲民眾可報案取締開罰。

新北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，立法院於5月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，修法方向「微罪不記點、也不開放民眾檢舉」。

警方表示，民眾檢舉項目縮減部分，「在交岔路口10公尺、公共汽車招呼站10公尺、消防車出入口5公尺內臨時停車」為去年檢舉量最高項目，共受理27萬5445件。

至於「在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道，交岔路口10公尺、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內違規停車」，檢舉量列去年第2高，共受理24萬4099件。

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警方表示，這兩項檢舉量就逾50萬件，未來修法施行後，民眾將無法再檢舉，但仍籲民眾可向110報案通知轄區員警前往取締。

警方表示，為避免限縮檢舉導致違規增加，將分析違規停車報案熱時熱點，針對違規停車高發路段編排勤務加強巡查，並審酌路段道路路型、違規情形、事故肇因及交通設施等因素，滾動式評估路段交通執法需求，以維護用路安全。（編輯：李錫璋）1130520