520登記結婚 屏東萬丹牛車迎親添趣味

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）5月20日不僅是總統就職日，這天諧音「我愛你」，許多新人選在今天登記結婚，屏東萬丹戶政事務所推出復古「牛車迎親」方式，讓新人體驗搭牛車趣味回憶。

屏東縣府民政處今年規劃「屏東520 此生龍愛你」為主題，14日至20日於屏東各戶政事務所，舉辦「520幸福週×結婚登記送禮」活動，今年可望突破200對新人登記；萬丹戶政事務所則推出「牛車迎親」活動，讓新人體驗搭牛車的復古樂趣。

今天上午一對新人前往登記結婚，新娘表示，搭牛車迎娶很新鮮，還有現場伴奏真的相當趣味。

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萬丹戶政事務所會中指出，早期農業社會牛車很重要，婚嫁時還有嫁妝一牛車，因此老牛更是地方寶貴資產，現在年輕人已經很少見到牛車，所以特別辦這個活動，讓新人可以打卡，並且搭牛車體驗，成為結婚時難忘的回憶。

縣府表示，為鼓勵年輕人安心成家、立足屏東，於屏東縣設籍的新生兒補助新台幣2萬元生育津貼，各鄉鎮加碼提供生育補助，並配合行政院「0到6歲國家一起養」政策，推出一系列友善育兒福利，希望打造屏東成為安居樂業、希望幸福的城市。（編輯：謝雅竹）1130520