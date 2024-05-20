北市議員質疑寵物餐廳無展演許可 呼籲加強稽查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）貓咪咖啡廳虐貓事件頻傳，北市議員柳采葳今天表示，北市寵物餐廳均未取得動物展演許可，要求加強稽查；台北市動保處長陳英豪則說，會派員稽查，違者依法處理。

台北市議會今天進行財政建設部門質詢，國民黨台北市議員柳采葳指出，許多餐廳或咖啡廳標榜可和動物一起用餐，除常見的貓、狗，還有店家飼養羊駝、浣熊、兔子和狐獴等，吸引民眾登門消費，但恐成動保安全網漏洞。

柳采葳提到，近日新北市和台中市都傳出貓咪咖啡廳涉嫌虐貓，而北市寵物餐廳更是全部違法，沒有店家取得動物展演許可，像是中正區某貓咪咖啡廳販售貓咪零食、某動物主題餐廳餵大嘴鳥水果盤，以及松山區有業者推出要價新台幣上千元的活體昆蟲體驗課程，這些店家都未取得展演許可，且近3年37件疑似動物展演通報僅裁罰5件。

她提到，全台僅83家業者取得動物展演許可，最多的是宜蘭21家，且取得展演許可大多是動物園、休閒農場，僅零星幾家寵物餐廳取得許可。

柳采葳說，依動物保護法相關規定，若要進行動物展演，需向政府提出動物展演申請並獲得許可，但屬中央主管機關公告「免經許可之展演動物類型、條件、方式或場所者」不在此限。

柳采葳認為，免經許可內容提到「住宿或餐飲營業場所內，所進行之動物展演」等都不用申請，但又附註「設置獨立區域供動物展演或常態性進行動物展演者仍應提出申請」，質疑非營利互動的定義模糊，成為業者規避漏洞。

她呼籲，動保處應列管「有飼養寵物之餐飲業者」，並加強稽查動物展演場所，針對確實利用動物營利的餐廳、場所，應輔導業者取得動物展演許可，並提供專業諮詢及技術協助，以保障動物的權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳英豪答詢表示，寵物友善餐廳和動物展演場所不一定畫上等號，像業者和相關協會合作課程就不在此限，因此仍須實際派員到場稽查，才能明確了解有無違法事證，會依法執行公務，若確定違反者將依法處理。

他說，動保處會針對通報案例和主動搜尋網路相關店家廣告進行稽查、開罰，先前也有和北市相關團體、業者討論是否要發放許可證，但因動保團體堅決反對發放而作罷，針對議員意見將進行研議。（編輯：蕭博文）1130520