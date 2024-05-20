北京520接連出手 對台軍售3美企列不可靠實體清單

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（中央社台北20日電）總統賴清德今天宣誓就職，中國一連兩天出手，繼19日對原產於台灣、美國等地的共聚聚甲醛進行反傾銷調查，今天再宣布，參與對台軍售的波音防務等3家美商，列入不可靠實體清單，並禁止在中國境內新增投資、高層管理人員入境等。

中國商務部網站今天上午發布2則公告，分別為「不可靠實體清單工作機制關於對通用原子航空系統公司等三家美國企業採取不可靠實體清單措施的公告」和「不可靠實體清單工作機制關於將波音防務、空間與安全集團列入不可靠實體清單的公告」。

兩項公告均對3家美商採取限制措施，包括禁止從事與中國有關的進出口活動、禁止在中國境內新增投資、禁止高級管理人員入境、不批准並取消高層管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

早前一日，中國商務部19日公告決定即日起對原產於歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（Polyformaldehyde Copolymer）進行反傾銷立案調查。

共聚聚甲醛可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管道管件、建築建材等領域。

經濟部回應表示，將協助台灣業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130520