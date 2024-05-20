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生鮮豬肉銷星 農業部：待視訊查廠與完成協商檢疫

2024/5/20 14:03
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）繼加工肉品輸銷新加坡，農業部今天表示，生鮮豬肉銷新加坡的雙邊相關作業，積極進行中，視訊查廠流程已進行，只要通過查廠，後續協商檢疫條件完成，即可出口貿易。

進入疫後，跨國往來一步步恢復熱絡，農業部指出，新加坡雖然沒有派員來台查廠，已改用視訊查廠，再做最後確認中，只要新加坡通過查廠，台星雙邊就會進行檢疫條件的協商，這部分不會太久，接著就可以出口。

農業部指出，雖然時間點落在何時無法預知，不過台灣出口豬肉到新加坡，積極進展有望。

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農業部繼民國109年4月發布新增奇美、統一、嘉一香、維力等4家業者加工肉品、速食麵，獲新加坡核准輸入；生鮮豬肉出口部分，雙邊展開相關作業中；同年衛福部食藥署指累計獲准輸入為18家。

112年11月下旬，農業部彙整，台灣生鮮豬肉可輸出澳門，加工豬肉可外銷日本、新加坡、澳門及香港等；種豬已能穩定輸出越南、香港及菲律賓。農業部同年4月25日發布，獲菲國農業局核准台灣的欣樂、和榮意、泰安、嘉一香、信功、台畜共6家屠宰場生產的生鮮豬肉輸入，當年輸出22公噸。（編輯：李亨山）1130520

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