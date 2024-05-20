出席正副總統就職典禮 黃偉哲玩自拍、合影

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（中央社記者張榮祥台南20日電）第16任總統、副總統今天宣誓就職，台南市長黃偉哲出席觀禮大玩自拍，且和高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及嘉義縣長翁章梁合影，更在臉書連發2文表達祝福之意。

黃偉哲今天向台南市議會請假，北上出席總統、副總統就職典禮，席間和氣象達人、新任環境部長彭啟明大玩自拍，臉書（Facebook）發出圖文「猜猜哪位才是黃偉哲」，另1圖文則留下南部4縣市長同框相片。

黃偉哲臉書發文細數在前總統蔡英文8年帶領下，台灣推動「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」及前瞻基礎建設計畫。台南也在沙崙智慧綠能科學城、南科半導體聚落及國網雲端資料中心等發展，且和周邊科學園區鏈結，相信南台灣將是亞太地區雲端服務重要節點，也是創新經濟發展核心區。

黃偉哲指出，總統賴清德、副總統蕭美琴和台南淵源深厚，期待賴總統率領執政團隊，繼續帶領台灣大步向前，也為南台灣帶來更多發展。

黃偉哲說，1624年台灣從台南出發，也是台南與世界貿易展開交流時刻，今年是「台南400」，適逢第16任正副總統就職，就職晚宴也特別選定於台南接待國內外賓客，別具意義。

黃偉哲表示，愈在地愈國際，在「台南400」歷史節點展現能量、散發自信，向全世界介紹台灣，邀請全世界與台灣交陪。（編輯：孫承武）1130520