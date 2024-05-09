票房排行速報1 / 「排球少年」票房居冠達1個月 「特技玩家」緊追在後

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（中央社記者洪素津台北9日電）電影「排球少年!!垃圾場的決戰」全台好評持續熱燒，本週再進帳2210萬，坐穩院線票房冠軍長達1個月，而英國影后艾蜜莉布朗主演的「特技玩家」則進帳1483萬，拿下第2名。

根據國家電影及視聽文化中心公布資料，4月29日至5月5日的院線票房，冠軍仍由日本動畫「排球少年!!垃圾場的決戰」拿下，緊追在後的是喜劇動作片「特技玩家」（The Fall Guy）拿下第2名，第3名則是進帳1204萬的「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）。

另外，Netflix節目類排行榜仍由鈴木亮平主演的「城市獵人」登全球冠軍，這部片同時也是電影類台灣榜冠軍，而熱門國片「周處除三害」被美國疫情驚悚片「全境擴散」追過，在電影類台灣排行中下滑至第5名。（編輯：龍柏安）1130509