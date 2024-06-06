票房排行速報1 / 瘋狂麥斯續集院線奪冠 「九龍城寨」連2週亞軍

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（中央社記者洪素津台北6日電）上週票房出爐，院線冠軍由「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」打敗「猩球崛起：王國誕生」，進帳新台幣1634萬元，第2名是「九龍城寨之圍城」；串流平台台灣區電影類則是「限時追捕」奪冠。

根據國家電影及視聽文化中心提供資料，5月27日至6月2日的院線票房，冠軍是「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa），此片打敗「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes），進帳有新台幣1634萬元。

電影「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa）是「瘋狂麥斯：憤怒道」（Mad Max: Fury Road）推出的前傳電影，是有關於主角芙莉歐莎指揮官的年輕故事，由安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）搭配克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）演出。

港片「九龍城寨之圍城」本週則新增新台幣1012萬元持續第2名，劇中洪金寶、古天樂、郭富城精彩卡司打鬥吸睛，成績不俗；「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）則下滑至第3名。

Netflix排行榜中，台灣區電影類排行榜冠軍為「限時追捕」（To Catch a Killer ），之後依序為「異星戰境」（Atlas）、「黃金神威」（Golden Kamuy），而國片「周處除三害」居第10名。

台灣區劇集類排行榜冠軍為動畫「鬼滅之刃 柱訓練篇」，之後依序為韓劇The 8 Show、動畫KAIJU NO.8。（編輯：陳政偉）1130606