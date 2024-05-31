「九龍城寨」反派伍允龍來台 分享洪金寶打戲幕後

（中央社記者洪素津台北31日電）港片「九龍城寨之圍城」全台票房逾新台幣2600萬元，片中大反派「王九」伍允龍今天來台並分享劇中他和洪金寶精彩打鬥戲，更透露洪金寶會照顧每一個演員，在武打對戲也會保護對方。

電影「九龍城寨之圍城」聲勢鼎沸，在香港更飆出8300萬港幣（約新台幣3.5億），登上香港影史華語片票房第2名，在台灣成績也不俗，票房逾新台幣2600萬。片中大反派「王九」伍允龍來台行程滿檔，今天出席記者會除和媒體暢聊外，也會參加明天在戲院的問答。

劇中伍允龍和洪金寶是師徒關係，但卻反目成仇，兩人更有不少對手戲，伍允龍對於要打前輩洪金寶其實不擔心，彼此已經合作過5次，加上洪金寶非常照顧每一位演員，例如有些畫面可能會打到對方的頭，就會技術性的伸手護住對方頭部，非常貼心；他也透露，洪金寶身體硬朗，不需要大家擔心。

伍允龍表示自己和吳建豪是好友，滿常來台灣，最喜歡的台灣美食是滷肉飯，這次演出反派大紅，媒體稱讚他如今已有好多粉絲，他謙稱沒有劉俊謙的「劉太太」多；他也被部分觀眾一度誤認為郭富城，他笑說：「我很開心，因為他很帥，可能因為假髮、墨鏡加鬍子被以為有點像，但我自己不敢講，他太帥了。」

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伍允龍受訪透露，他拍戲超過20年，這是第1次到台灣宣傳，很開心電影裡每個演員都因這部片的賣座被看見，他自己無論在社群平台的追蹤增加，或在真實大街上常被喊「王九，來拍張照」，都明顯感受觀眾和網友的熱情。

「九龍城寨之圍城」動作戲場場精彩，伍允龍即使從小練武，依然覺得辛苦，「我們每天都很慘，每個演員都很辛苦。譬如結尾4個打我1個的戲，拍了快20天，最少4、5個小時起跳，全天都是打的，所以真的很辛苦；但是知道觀眾們這麼喜歡這部電影，就覺得一切都值得。」（編輯：陳政偉）1130531