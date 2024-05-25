伍允龍「九龍城寨」飾反派 戲外是葉問嫡傳徒孫

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（中央社記者王心妤台北25日電）港片「九龍城寨之圍城」持續上映中，台灣票房已獲近新台幣1500萬元，中國票房也達新台幣26億元，伍允龍飾演的反派獲肯定，而他戲外其實是葉問的嫡傳徒孫，演出打戲精彩。

伍允龍在香港出生後就移民美國，7歲開始跟著爸爸學蔡李佛拳，13歲轉向舅舅學詠春拳，之後師從詠春名師黃淳樑，成為葉問的嫡傳徒孫，他也曾教過謝霆鋒詠春拳，兩人既是師徒也是好友。

導演鄭保瑞今天透過電影公司表示，最難忘的演員就是伍允龍，因為擔心他太過搶戲，上映版本已經剪去1/3的戲。

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伍允龍片中戴上長捲假髮並戴著墨鏡，不少觀眾以為是郭富城一人分飾兩角演出。伍允龍透露，他被導演要求都要戴著墨鏡演出，打戲部分則是在後腦勺綁繩固定。

另外，「九龍城寨之圍城」近日宣布將推出續集，但鄭保瑞透露，雖然美術指導麥國強搭出的場景令觀眾難忘，但因為道具存放倉庫的租金太高，保留1年後還是忍痛拆光，如今要拍續集，只能重新搭建出「九龍城寨」。（編輯：郭諭儒）1130525