票房排行速報1 / 哥吉拉-1.0奪串流冠軍 「芙莉歐莎」稱霸院線

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（中央社記者王心妤台北13日電）院線跟串流成績出爐，上週院線冠軍由「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」蟬聯；串流平台Netflix電影類台灣排行榜由「哥吉拉-1.0」奪冠；台劇「幸福房屋事件簿」也成功進榜。

Netflix電影類台灣榜中，冠軍日本電影「哥吉拉-1.0」突襲上架意外獲得大量關注，此片不只在日本、美國票房亮眼，也摘下第96屆奧斯卡最佳視覺效果，掀起相當大討論，法國恐怖驚悚電影「巴黎深淵」（Under Paris）跟日本動畫「範馬刃牙VS 拳願阿修羅」緊追其後。

節目類排行榜由日本動畫「鬼滅之刃：柱訓練篇」成為冠軍，台劇「幸福房屋事件簿」則居第2名，韓劇「名校的階梯」成為第3名。

院線部分排名根據國家電影及視聽文化中心公布資料，冠軍由電影「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa）進帳新台幣797萬元拿下、港片「九龍城寨之圍城」新增新台幣681萬元，全台票房也突破新台幣4000萬元。

特別的是台灣動畫片「八戒」不只入選「2024韓國富川國際奇幻影展」，上週也新增310萬元，全台票房將突破千萬，表現不俗。（編輯：龍柏安）1130613