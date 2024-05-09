迪士尼攜手華納兄弟 在美推出串流套裝方案

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）娛樂巨擘迪士尼（Walt Disney）和華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）今天透過聲明表示，兩家公司今年夏天起將在美國提供影音串流服務Disney+、Hulu和Max套裝方案。

路透社報導，消費者可以在這3家串流服務任何一家網站上註冊，在無廣告或廣告方案之間做選擇，不過價格尚未公布。

迪士尼和華納兄弟正在試著打造自己的串流事業。消費者逐漸摒棄傳統有線電視方案，部分原因是有很多人不想支付綁了數十個頻道的大型方案的費用。

但隨著串流媒體應用程式（App）數量爆炸成長，消費者開始抱怨必須訂閱好幾個不同的串流媒體。

迪士尼/華納兄弟的套裝方案除了把支付程序「化繁為簡」從多筆變一筆，費用也可能會比單獨訂閱個別應用程式的價格來得低。

迪士尼和華納兄弟表示，進一步的細節將在未來幾週內公布。

Disney+提供迪士尼出品的動畫和實景電影，外加出自漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）和皮克斯（Pixar）的電影和影集。Hulu則提供FX電視網（FX Networks）、美國廣播公司（ABC）和其他電視網的影集和電影。

華納兄弟探索旗下Max則是提供付費頻道HBO及居家樂活頻道（HGTV）、美食台頻道（Food Network）、探索頻道（Discovery Channel）和其他有線電視網的平台。

Disney+和Hulu已經可以透過單一應用程式收看，也就是說，新套裝方案的客戶將能透過這兩個應用程式收看全部的節目。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130509