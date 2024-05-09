芭蕾舞劇「火鳥」與「春之祭」串聯 台德舞者共演

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）2024台灣國際藝術節（TIFA）壓軸，舞蹈空間舞團與德國海德堡舞蹈劇場跨國共製「火鳥．春之祭─異的力量」，編舞家伊凡．沛瑞茲表示這次用戲劇性的肢體語彙，探究人對異己的恐懼。

海德堡舞蹈劇場藝術總監暨編舞家伊凡．沛瑞茲（Ivan Pérez）今天在記者會上分享，他將史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）最著名的兩齣芭蕾舞劇「火鳥」與「春之祭」串聯，因為史特拉汶斯基音樂的豐富性，讓他在創作過程中可以用不同方式去理解與詮釋。

伊凡．沛瑞茲表示有別於德國首演，這次台灣巡演調整服裝、燈光及舞台設計，觀眾將會看到一場極具張力的演出。

伊凡．沛瑞茲表示這是他繼2018年的舞作BECOMING後，再度與舞蹈空間合作並參與TIFA，「能夠有再次跨國合作的經驗非常幸運，觀眾應該要為台灣藝術感到自豪。」

現職海德堡舞蹈劇場的駱宜蔚和蘇冠穎在舞作中，分別擔任「火鳥」與「獻祭者」獨舞角色，兩人過去都曾是舞蹈空間舞團的舞者。蘇冠穎說心情既開心又很感謝有這個機會，藉由工作角色的轉換，從中梳理對作品的理解，也更清楚自己想傳達給觀眾的情感。

駱宜蔚則指出，海德堡舞蹈劇場的成員來自世界各地，在不同的養成背景下，這次與台灣舞者的合作不但彼此激盪，更呈現互補且平衡的狀態，這樣的配置也是編舞家希望透過舞台上舞者的組成，反映社會多元的巧思。

2024TIFA 舞蹈空間✕海德堡舞蹈劇場「火鳥．春之祭─異的力量」將於5月10日至5月11日演出，地點在台北國家戲劇院。音樂由簡文彬指揮長榮交響樂團做現場演出。（編輯：陳政偉）1130509

台灣舞蹈空間舞團與德國海德堡舞蹈劇場跨國共製「火鳥．春之祭」10日將在國家戲劇院演出，舞者在9日彩排記者會合力演出。中央社記者張皓安攝 113年5月9日

台灣舞蹈空間舞團與德國海德堡舞蹈劇場合作推出新作「火鳥．春之祭」，10日將在國家戲劇院表演，9日舉行彩排記者會，台德20名舞者共同演出。中央社記者張皓安攝 113年5月9日

台灣舞蹈空間舞團與德國海德堡舞蹈劇場跨國共製「火鳥．春之祭」，10日將在國家戲劇院演出，9日彩排記者會中，舞者合力帶來精彩表演。中央社記者張皓安攝 113年5月9日