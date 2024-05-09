雄獅首季本業獲利創高 雲品寫最旺首季

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（中央社記者江明晏台北9日電）受惠疫後旅遊需求爆發，雄獅旅行社首季每股賺3.49元，本業創單季獲利新高，鳳凰旅遊首季每股盈餘1.04元，為疫後新高，雲品首季EPS為1.35元，刷新同期最佳成績。

雄獅旅行社第1季合併營收新台幣59.4億元，較去年同期成長81%，第1季淨利歸屬於業主權益為3.25億元，較去年同期成長250%，每股盈餘為3.49元，再創單季本業獲利新高，2023年第4季EPS為8.93元，扣除一次性喪失控制權認列的處分投資利益，EPS為3.23元。

此外，雄獅4月合併營收達23.7億元，較去年同期成長53%，前4月累計合併營收成長72%。

雄獅分析第1季與4月營收及獲利成長主因指出，隨著航空公司東南亞及東北亞短線，及歐洲航班幾近全面恢復，美加紐澳長線航班也逐漸恢復，國外團體旅遊需求持續熱絡，受惠於寒假、春節連假和日韓櫻花季，郵輪旅遊呈現滿載，均對2024年第1季與4月營收挹注正向動能。

在獲利方面，雄獅指出，因疫情期間與國際供應商維持良好互動，有助於維持良好的元件議價空間，及疫後國人願意支付更高旅遊預算，加上日幣持續走貶，都推升2024年度第1季毛利率再度走揚，2024年第一季毛利率達17%，較疫情前毛利率增加約5個百分點。

展望後市，雄獅看好，第2季營收持續暢旺，各家航空業者於第2季起陸續擴張北美航線，使得北美機位供給大幅增加，赴美旅遊漸夯；泰國也宣布延長台灣旅客赴泰免簽證措施6個月，可望增加觀光商機。此外，今年將聚焦部分較高毛利的旅遊產品，為整體營收持續挹注動能。

鳳凰旅遊首季合併營收約5.96億元、年增71%，淨利歸屬母公司業主0.76億元，每股盈餘1.04元，表現優於去年，創疫情後新高。

鳳凰指出，第1季有寒假過年假期，各路線出遊需求暢旺、日本賞櫻包機及東北亞短線遊輪啟航，帶動業績成長；未來將針對歐洲河輪及南極遊輪等高價產品加強推廣，同時參與以基隆、高雄為母港的東北亞區包船航程，上架長、短線機加船（flight cruise）產品，也規劃秋季日本賞楓包機、爭取下半年獎勵旅遊團承辦機會。

雲品國際通過首季合併營收7.43億元，年增19.3%，稅後淨利1.43億元，年增72.09%，每股盈餘（EPS）1.35元，第1季營收、稅後淨利與EPS皆創同期新高。

雲品表示，積極推展委託經營事業以強化獲利能力與分散風險，目前已有8處營運中，另外6處正籌備與興建，賺取管理財，直接挹注淨利率與營業利益率。

此外，雲品看好，隨著日本黃金週假期到來、國際航班增加的利多商機，也將持續對於雲品旗下飯店旅宿有所助益，衝刺第2季營收動能。（編輯：潘羿菁）1130509