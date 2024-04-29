基泰施工釀大直民宅下陷 工地負責人等5人遭訴
2024/4/29 09:19（4/29 09:31 更新）
（中央社記者林長順台北29日電）台北巿大直街民宅去年下陷，台北地檢署今天偵查終結，依刑法違背建築術成規等罪起訴基泰公司邱姓工地負責人、張姓工地主任、王姓工程師等5人。基泰建設陳姓負責人被控殺人部分簽結。
位於台北市大直的「基泰大直」建案，起造人為基泰建設，承造人為福益營造，去年9月間疑似施工不慎，造成鄰房下陷，多名民代陸續向台北地檢署告發基泰建設前董事長陳世銘等人涉殺人未遂、公共危險等罪。（編輯：唐聲揚）1130429
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