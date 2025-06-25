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基泰大直南側民宅139戶 北市府啟動公辦都更招商

2025/6/25 14:58（6/25 16:21 更新）
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台北市住都中心指出，基泰大直案釀周邊民宅受損，經整合南側基地共139戶，逾9成住戶表達願意參加公辦都更，「大直藏璽公辦都市更新案」招商作業25日啟動。（北市府提供）中央社記者劉建邦傳真 114年6月25日
台北市住都中心指出，基泰大直案釀周邊民宅受損，經整合南側基地共139戶，逾9成住戶表達願意參加公辦都更，「大直藏璽公辦都市更新案」招商作業25日啟動。（北市府提供）中央社記者劉建邦傳真 114年6月25日
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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市住都中心表示，基泰大直案導致周邊民宅受損，經整合南側基地共139戶，逾9成住戶表達願意參加公辦都更，今天公告「大直藏璽公辦都市更新案」招商作業，歡迎投標。

民國112年9月，位於北市中山區大直街的基泰大直建案施工，導致工地坍塌及鄰房傾斜，影響基地東側及南側民宅。

台北市住宅及都市更新中心今天發布資料指出，基泰大直鄰損案發生後，為保障傾斜民宅東側及南側住戶居住安全，透過專案積極協助，經市府辦理公辦都更意願調查達75%門檻就會啟動，2案住戶皆表達高度意願，因此啟動公辦都更程序。

北市住都中心表示，東側基地約1030坪的「大直儒玉公辦都市更新案」，已在4月底正式公告徵求出資者，目前招商中，8月中旬截標，南側的「大直藏璽公辦都市更新案」招商作業今天啟動。

新聞資料提到，南側的「大直藏璽公辦都市更新案」，地點包含大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西、大直街94巷以東所圍街廓，基地內共139戶。

北市住都中心說，南側基地部分區域為案發時需緊急預防性撤離地區，因部分建物出現結構受損，經1年半整合及模擬選配，住戶參與公辦都更意願比例逾9成，今天正式公告徵求出資者，歡迎外界踴躍加入公辦都更。

北市住都中心指出，南側公辦都更案總面積約1324坪，位於捷運文湖線大直站及劍南路站間，生活機能完整。

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北市住都中心說，「大直藏璽公辦都市更新案」是以2倍容積獎勵，及協助辦理都更耐震能力不足安全性能初步評估，決定適用防災型容積獎勵，且完成建築需求調查及模擬選配，加上住戶參與度高，可有效降低出資業者的前期溝通與規劃成本，加速都更作業期程。

住都中心指出，此案規劃興建地上16層、地下3層住宅大樓，更新後可創造新台幣逾百億元不動產價值，期待與出資者合作，並邀各界踴躍投標，將秉持公開透明與住戶溝通，盼共同打造優質居住生活圈。（編輯：蕭博文）1140625

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