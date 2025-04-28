大直儒玉公辦都更案 北市住都中心公告招商

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）基泰建設於民國112年施工不當造成北市大直街民宅下陷、受損。台北市住都中心表示，歷經1年半整合及模擬選配作業，住戶參與公辦都更意願已逾85%，今天正式公告徵求招商。

台北市住宅及都市更新中心今天透過新聞稿表示，「大直儒玉公辦都市更新案」為位於大直街94巷、94巷3弄及1弄與124巷所圍街廓東側的儒林園及玉園社區，總計108戶，為112年9月大直基泰事件發生時緊急預防性撤離的地區，部分建物有受損情形。

歷經1年半整合及模擬選配作業後，住都中心說，住戶參與公辦都更意願比例已逾85%，今天正式公告徵求出資者，一起加入公辦都更行列。

住都中心指出，本案基地面積約1030坪，位於台北捷運大直站及劍南路站之間，擁有公園、學校、圖書館、市場及政府機關等豐富設施，區位條件優越且交通便利，預計興建地上17層、地下4樓約8700坪的住宅大樓，更新後估可創造逾新台幣上百億元的不動產價值，邀請各界踴躍參與投標。

大直基泰事件發生後，住都中心表示，為避免重大災害發生並協助住戶重建家園，經台北市政府辦理公辦都更意願調查達75%門檻，開始啟動公辦都更相關作業。

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同時，住都中心除積極協助住戶整合並凝聚參與意願，也以2倍容積獎勵評估本案，並協助辦理耐震能力初評得適用防災型容積獎勵，完成建築需求調查及模擬選配作業，住戶參與度高，可有效降低出資者前期溝通與規劃成本，加速全案作業期程。

住都中心說，為使潛在出資者充分瞭解本案基本資料、申請須知及出資契約規範重點，將於5月8日上午10時於台北都更解壓說概念館舉辦招商說明會，採網路報名。（編輯：陳清芳）1140428