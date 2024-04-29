基泰大直損鄰案 北市政風處：建管處人員有疏失

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）基泰大直建案去年在興建時導致鄰房傾倒，台北市政府處調查報告今天出爐，除建築師及工程人員涉刑事罪嫌，建管處人員也在施工管理及損鄰申訴辦理過程有疏失，應檢討行政責任。

配合台北地檢署偵查終結，台北市政風處在訪談建管處施工科及建照科人員、起造人基泰建設公司人員、承造人福益營造公司人員、監造建築師及結構技師、觀測系統廠商、地質改良及連續壁施作廠商查證後完成調查報告，並在今天公布。

調查結論顯示，此案損鄰主要原因為開挖面下的土壤改良後抵抗強度仍不足，以及監測系統數值明顯超過行動值，卻未停工改善仍然繼續施工，而建管處人員在建照審核、施工管理及損鄰申訴辦理過程涉有疏失，應檢討行政責任。

此外，除涉刑事不法部分，監造王姓建築師涉簽證不實而違反建築師法，劉姓專任工程人員也因涉簽證不實而違反技師法，均將函請主管機關移付懲戒；基泰建設公司疑違反勞動基準法、福益營造公司疑違反營造業法，也會請權管機關審議查明。

調查報告同時指出，基泰建設公司在處理建案過程，有諸多缺乏誠信經營理念和企業社會責任的問題外，建議公私部門須推動更多合作，以鼓勵公司和企業更瞭解提升誠信、反貪意識及作法的價值。

台北地檢署今天偵查終結，依刑法違背建築術成規等罪起訴工地負責人邱丞鴻、工地主任張博翔、建築師王德生等5人，並對邱、張、王求處7月以上之刑。（編輯：張銘坤）1130429