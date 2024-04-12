民眾黨團促友善生育 提修法增親職假、親職教育假

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（中央社記者郭建伸台北12日電）為打造友善生育環境，台灣民眾黨立法院黨團今天提出性別平等工作法、就業保險法修正草案，除增訂親職假、親職教育假，也主張將家庭照顧假從事假中獨立出來，從7天增加至14天，並明定津貼補償機制。

民眾黨團副總召黃珊珊、立委陳昭姿和麥玉珍今天上午舉行「完善勞工權益，落實友善育兒職場」記者會。

黃珊珊表示，台灣生育率持續低迷，根據衛福部調查，「經濟負擔太重」、「擔心孩子教養或未來發展」以及「擔心沒有時間教養小孩」為主因；另根據行政院主計總處統計，新手父母有78.79%希望自己跟丈夫共同擔任主要照顧者，但實際上只有4成7左右的家庭能做到。

黃珊珊表示，儘管目前已有「家庭照顧假」，卻經常看得到用不到，勞動部曾調查，僅79.9%的雇主同意勞工請家庭照顧假，而員工規模在100人以上的事業單位，更有將近3成是沒有托兒服務機構或托兒服務措施，反映職場環境不利育兒；另一方面，雖然現行法律明定家長負有輔導子女的責任、應參與親職活動，但多數家長心有餘而力不足，根本無法落實親職教育。

陳昭姿表示，為打造友善生育環境、不讓父母錯過孩子成長，民眾黨團提出性別平等工作法修正草案，增訂親職假條文，受僱者任職滿6個月之後，在子女滿8歲前皆得申請，直到子女滿8歲為止，親職假與育嬰假合併計算，最長是2年。

陳昭姿指出，民眾黨團版本增訂的親職假，可以小時為單位計算，更為彈性，且為避免公司人力安排不及，若有較早確認的學校行程，受僱者應於10日前排定3個月內的請假日。

陳昭姿指出，黨團版本也增訂親職教育假，明定受僱者任職滿6個月之後，可參加教保服務機構所舉辦的幼兒親職活動，或國教階段的學校教育事務，全年於每一子女以1日為限。

至於家庭照顧假，陳昭姿表示，民眾黨團主張應從事假中獨立出來，從7天增加至14天，同時將「天災或嚴重傳染病發生而有照顧親屬需求」列為家庭照顧假一環。

陳昭姿表示，為避免受僱者在經濟壓力及家庭陪伴照顧之間發生衝突，黨團提出就業保險法修正草案，增訂親職假、親職教育假、家庭照顧假相關津貼，盼改善職場環境，提高父母生育誘因。（編輯：翟思嘉）1130412