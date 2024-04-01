兒童節前夕 綠委提定期調整育兒津貼等8大方針

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（中央社記者王揚宇台北1日電）4月4日兒童節將至，民進黨立委黃秀芳、李坤城、陳俊宇、張雅琳今天提出創造育兒友善社會的8大方針，包括育兒津貼及托育補助皆應定期衡量調整、產檢或接受孕產教育要有生產準備假等。

黃秀芳、李坤城、陳俊宇、張雅琳今天在立法院召開「開心宣言：不愚人，要育人，共創育兒友善社會」記者會，並於會後發布新聞稿，針對台灣少子化困境及完善兒童權利等面向提出8大方針。

這8大方針分別是重視產前教育重要性，進行產檢或接受孕產教育要有生產準備假；弭平城鄉差距，強化新生兒及兒童重症運送專業團隊；落實職場教保服務中心目標，營造托育友善職場；精進育兒友善勞動法規，讓兒童享有充足教養及陪伴。

方針也包括，重視孩童身心發展，確保學生有足夠的身心放鬆及睡眠時間；積極推動友善兒童企業，將兒童權利納入ESG評估指標；通盤檢視相關規範確保兒童發展妥適，保障兒童最佳利益；完善多元育兒環境，育兒津貼及托育補助皆應定期衡量調整。

黃秀芳說明，現行性別平等工作法第15條條文規範的有薪產檢假，僅限用於陪產或產檢，無法運用在產前教育，她認為應將法規中孕產婦的產檢假及伴侶的陪產及陪產檢假，改為生產準備假並放寬適用範圍，不限於陪產、產檢或陪產檢，也能適用於參與生產教育。

陳俊宇表示，他將針對性別平等工作法第19條提出修法版本，讓育兒家庭能兼顧事業，彈性工時從現行的3歲放寬至6歲，不要讓有育兒需求的家長一遇到幼稚園停課就求助無門。

張雅琳說，目前僅有4%的企業將兒童權利指標納入永續發展報告中，面對少子化問題，應將兒童權利納入企業的ESG評估指標，提升對兒童權利的認識和實踐。

李坤城呼籲，政府應定期檢視並隨物價指數調整育兒津貼及托育補助的額度，讓政府對育兒家庭的支援跟得上物價變化的腳步等。（編輯：翟思嘉）1130401