虐童案 立委建議系統性管控風險與制度面改革

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（中央社記者林敬殷台北26日電）保母涉嫌凌虐男童致死事件，引發社會譁然，也曝露出制度上不足之處。多位民進黨立委今天與社工舉行記者會表示，此次事件，中央與地方都有需要改善之處，必須系統性的管控風險，從制度面進行改革。

民進黨立委李坤城、沈伯洋、陳秀寳、黃秀芳今天上午與台北市社會工作人員職業工會在立法院舉行「緊急呼救：台灣收出養危機，孩子的未來誰來救？」記者會，針對台灣收出養制度的現實困境、安置資源的擴充、完善監督收出養組織運作制度，提出解決之道。

沈伯洋指出，24小時全日托保母和機構中24小時的保母所需能力不同，受安置的孩童有可能出身高風險家庭，會有較多的分離焦慮，照顧的保母需要有更多相應的能力，且照護機構對於社會局核發證照的保母，應有更高的標準。

至於此次事件中，保母以孩童生病為由拒絕訪視，他表示，應在契約中要求保母對孩子的生活日常寫日誌，增加保母照顧的細緻度，也能汰除不適任的保母。

李坤城說，這次剴剴的案件中，中央和地方政府都是缺席的。來自脆弱家庭的安置孩童，地方政府社會局的專職社工應關心孩童後續被機構承接的情況，在孩子到兒福聯盟後就退場、缺席，這是地方政府的失職。出養的這段時間，保母的費用、後續出養評估到寄養家庭的安排，都由兒福聯盟負責，中央政府是缺席的。

針對孩童的照護費用，李坤城說，出養階段媒合評估以及保母照護費用都應由地方政府處理，才不會變成三不管地帶，一旦橫向聯繫不足，就會漏接孩子。孩童安置費用可以參照CPI（消費者物價指數成長率）公告調整，讓更多願意照顧孩童的優良保母願意投入孩童安置，衛福部應全盤檢視安置資源，增加安置經費，並規劃相應的財源挹注。

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黃秀芳表示，過去台灣收出養業務大都交給民間媒合機構，這次事件顯示收出養體系中的公部門缺席、資源不足的問題，應對收出養組織的運作進行通盤檢視，衛福部應與收出養機構協商如何完善既有制度、補足相關資源。

黃秀芳說，衛福部也應與第一線的社工人員建立長期的溝通機制和參與平台，持續改善社工人員的勞動條件，研議如何培養社工久任的機制，創造更正向的公私協力模式，讓社工更願意留在社會福利的體制內。（編輯：張均懋）1130326