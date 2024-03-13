綠委成立國會打詐連線 訴求訂立專法完善犯罪防治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、實習記者王詩婷台北13日電）多位民進黨立委今天共同宣布成立國會打詐連線，訴求訂立打詐專法「詐欺犯罪防治條例」，完善犯罪預防、金融管理、電信管理、網路管理、刑事司法，強化防堵詐騙機制，保障人民權益。

近年來詐騙手法推陳出新，許多民眾深受其害。民進黨立委吳琪銘、李坤城、林岱樺、陳秀寳、陳亭妃、陳俊宇、黃秀芳今天在立法院召開「打詐全方位，保護零死角」國會打詐連線成立記者會。

立委呼籲，立法院一起來訂立打詐專法；法務部動起來，建立量刑準則；建立執法依據，執法工具給齊全；數位平台動起來，負起社會責任；全方位打擊詐騙，電信業動起來；金融機構動起來，化被動為主動；打擊詐騙零死角，政府全力動起來。

國會打詐連線發起人之一陳亭妃指出，雖然立法院在去年三讀通過「打詐五法」修法，展現打詐決心，但是新的詐騙手法層出不窮，不一樣的手法，會有不一樣的受害者，詐騙集團惡質手段已經多到必須訂立專法防治。

陳秀寳呼籲，各大網路社群平台應履行企業社會責任，與政府建立密切合作管道，並定期檢討相關防詐機制成效。

李坤城表示，詐騙事件仍多，雖然有「打詐五法」，但是仍然不夠，如果沒有一個統籌的部會做為專責單位，打詐可能還是無法達成嚇阻功效。

談及訂立打詐專法的重要性，李坤城說，行政院長陳建仁和內政部長林右昌都提及行政院也有這樣的規劃，相關部會也都有密集開會討論，目前各部會的版本已經送到內政部進行最後彙整。他說，希望陳建仁能夠在520卸任行政院長之前，把打詐專法送到立法院審議。

李坤城表示，他自己也會在立法院提案併案審查，包括主張犯罪首謀應加重刑責，將詐騙視為組織犯罪，應提高對犯罪首謀的刑責。

吳琪銘也說，對於詐騙犯罪，應修法加重刑責。他指出，台灣詐欺案件在進入司法程序後，最後宣告刑往往有相較於法定刑偏輕的狀況，妥適的量刑標準也是法官依法審判的靠山，法務部應針對量刑的部分訂立完善的標準，若在法定刑罰不足的部分也能儘速檢討修正。

黃秀芳指出，執法機關迫切需要執法工具和授權，同時兼顧對人權的保障。她舉例，推動科技偵查執法的制度，像是「M化車」等科技偵查措施，可以成為執法單位防堵詐騙的有效手段。

陳俊宇表示，電信業者應落實用戶查核的責任，以免詐騙集團一再利用人頭戶申辦門號、辦假帳號，他建議修法提高電信業者的違規成本，針對未落實查核者加重罰鍰。（編輯：黃國倫）1130313