基泰大直損鄰案 北市建管處：未達解除列管條件

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）「基泰大直」案持續有損鄰住戶陳情，基泰建設稱建案事故賠償已達解除列管標準。對此，台北市建管處今晚說，未收到基泰建設提出和解解列等申請，該案仍未達解除列管條件。

基泰建設位於台北市大直街的「基泰大直」建案，去年9月7日因開挖地下層不慎，導致周邊建物傾頹毀壞成為重災戶，持續有損鄰住戶陳情。但基泰建設今天發布聲明表示，與受災戶溝通下建案事故賠償已達台北市政府解除列管標準，但因都更程序關係，短期內暫不復工，後續會和願和解受災戶持續調解。

建管處晚間發布新聞稿表示，「基泰大直」施工造成損鄰事件發生，當時立即委託3大公會進行損鄰鑑定，除依北市損鄰規則列管外，並正式發函要求基泰建設依照鑑定報告積極與受損戶進行賠償或修復協商，以維護民眾權益。

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建管處長虞積學表示，損鄰案件解除列管必須依損鄰規則第9條規定，與受損戶達成和解或進行損鄰代為協調程序完畢後，才能解除列管，目前尚未收到基泰建設提出和解解列或建損任一方提出代為協調申請，該案仍未達到解除列管條件。

虞積學進一步說明，「基泰大直」案目前未收到建方提出申請復工，未來若要繼續施工，將秉持最謹慎態度，除要求必須完成後續施工及鄰房安全防護措施相關計畫須經專業技師公會鑑定完成外，其復工計畫書也須經專業公會審定通過，並確認無安全疑慮後，才能申請復工。（編輯：李錫璋）1130325