大直鄰損戶怨都更貼差價 更新處：納意見續溝通

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）「基泰大直」案傾斜民宅東側、南側都更今天召開估價暨模擬選配說明會，部分住戶認為無法1坪換1坪、權益受損，台北市更新處說，將持續討論、溝通，預計今年度公告上網招商。

由於大直傾斜民宅東、南側鄰地均達公辦都更意願門檻，台北市都委會去年底通過劃定更新地區案，共244戶，預計今年第1季辦理模擬選配意願調查作業。

為積極推動大直傾斜民宅東側及南側更新重建，更新處、台北市住宅與都市更新中心今天召開估價暨模擬選配說明會，向住戶詳細說明更新前後權值、更新後建築規劃及房型配置、模擬選配原則及如何進行選配作業，讓民眾具體理解未來可以選擇的房型、位置以及找補差額。

更新處晚間發布新聞稿表示，現場約有300名住戶出席，會將住戶需求做為未來招商條件，預計今年度公告上網招商，協助民眾儘速重建家園。

根據說明會資料顯示，大直東側基地預計申請100%容積獎勵，規劃1幢2棟地上17層、地下4層的鋼筋混凝土造建築物，住宅共162戶；南側基地則預計申請100%容積獎勵，規劃1幢2棟地上16層、地下3層的鋼筋混凝土造建築物，住宅有218戶、商業戶為12戶。

民進黨台北市議員陳怡君透過新聞稿表示，台北市政府去年底說好用7599專案進行都更，第一階段門檻以75%作為同意門檻，未料北市府最後由「大直專案」逕行都更程序，意即不需二、三階段的住戶表示同意與否，北市府可直接進行強制都更，使得對都更有疑慮的民眾認為北市府溝通不良，被迫都更是雙重損害住戶居住權益。

陳怡君說，雖然北市府放寬容積、獎勵及都更時程，但仍無法達成還原原坪數1坪換1坪，許多住戶若要換回原坪數就須準備高額的找補金額，使得許多長輩萌生都更退意，還有住戶指出除房子找補外，就連停車位也要多支付近新台幣340萬元。

她要求，北市府未來招商時，除協助未來的建商都更外，是否能將更多可回饋原住戶的條件納入招商資格，讓住戶減少損失，也喚回損鄰戶對於公辦都更的信心。

更新處表示，會將住戶現場表達的疑問與需求，納入未來招商條件，讓重建後的家園更貼近住戶所需。

為保障大直傾斜民宅東側及南側住戶的居住安全，更新處說明，案發後以「公辦都更專案」積極協助，自去年10月辦理意願調查，住戶表達高度意願，才啟動這兩處基地公辦都更程序，並無住戶所述強制都更情形。

緊接著，去年11月召開建築需求調查說明會及辦理建築需求調查，於同年12月26日選定大直傾斜民宅東側及南側為公辦都更案，並同意北市住宅及都市更新中心擔任兩案實施者。

更新處說，今年1月10日公告劃定更新地區及訂定都市更新計畫，今年3月即進入模擬選配作業，模擬選配期間為113年4月1日至113年4月23日止，其結果將作為後續招商文件的基礎。

更新處強調，公辦都更是以都市更新權利變換的規定辦理，程序過程公平公正公開，後續招商時也將積極訪商，並以務實且對住戶有利之方案作為招商基礎，全案預計113年度公告上網招商，住戶於公告上網招商前，皆可持續表達意見及疑問，將協助住戶解惑和持續討論，以期儘快重建家園。（編輯：張銘坤）1130330