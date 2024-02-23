大直169受災戶仍未收賠償費 北市：已要基泰負責

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市議員陳怡君指出，基泰建設鄰損案其中169戶受災戶至今未收到賠償費，市府應協助。北市建管處今天表示，已發函基泰建設賠償及修復受損民宅，會督促後續處理進度。

基泰建設位於台北市大直街的「基泰大直」建案，去年9月7日因開挖地下層不慎，導致周邊建物傾頹毀壞成為重災戶。

民進黨台北市議員陳怡君今天發布新聞資料表示，基泰建設大直鄰損案發生後，市府委託中華民國大地工程技師公會等3大公會提出損鄰報告，報告顯示，既定戶數共198戶，其中169戶須賠償，附近損鄰也有176處，賠償總金額共新台幣1668餘萬元。

她說，受損戶雖已拿到3大公會損鄰鑑定報告及賠償金數字，但至今仍未拿到應由基泰建設負責的賠償費，且房子仍有漏水、出現裂縫等情況，有住戶反映拿到鑑定報告至今快4個月，基泰建設都未派人討論相關賠償事宜，北市府也都未協助，有住戶特別轉交陳情信，盼市長蔣萬安能協助。

陳怡君指出，北市府應要求基泰建設在限期內拿出1668餘萬元的損鄰還款計畫，且不可動用救災安置金支付。

台北市建築管理工程處對此回應，大直街鄰房損害案，基泰建設應負最大責任，市府針對基泰大直受損戶賠償部分，除依損鄰規則列管之外，去年12月初已發函要基泰建設應依損鄰鑑定報告內容，賠償受損戶或修復民宅。

建管處表示，將持續督促基泰建設後續賠償處理速度，維護受災戶權益。（編輯：方沛清）1130223