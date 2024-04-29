基泰釀大直民宅下陷5人遭訴 未按圖施工連續壁厚度少10公分

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（中央社記者林長順台北29日電）北檢偵辦基泰大直案，查出連續壁厚度僅50公分，非結構圖60公分，今天依違背建築術成規罪起訴工地負責人邱丞鴻、工地主任張博翔、建築師王德生等5人，並對邱、張、王求處7月以上之刑。

至於基泰建設前董事長陳世銘等人被控殺人未遂部分，檢察官認為並無證據顯示陳男等人指示或監督基泰大直施工狀況，查無不法，另行簽結。

檢方調查，邱丞鴻、張博翔明知基泰大直建案的連續壁，應依結構圖施工製作厚度為60公分的連續壁。但2人於民國111年9月30日建案工務會議時，決議就連續壁部分不辦理變更設計，逕將厚度50公分結構圖交由包廠商據以施作連續壁工程。

檢方指出，依建案工程進度表，建案於完成連續壁內外側導溝地質改良工程後，應先進行連續壁工程，再進行地質改良工程，但邱、張為了避免工期延誤，逕行違背施工順序，在完成連續壁內外側導溝地質改良工程後，緊接要求下包商進行地質改良工程，之後再進行連續壁工程。

檢方查出，基泰大直於去年4月發生損鄰案件，邱、張為了避免損鄰事件擴大，商請監測廠商就出具的監測案週報表改變量測數據初值，造成建案工地監測數據失真，無法真實反應工地狀況。

監測廠商於去年4月11日、7月26日出具的監測案週報表指出，已有部分監測項目數據超過行動值，有部分監測項目數據超過警戒值，邱、張收到監測案週報表後，未採取應變作為，即先讓工地停工，反而讓工地繼續施工。

不僅如此，工地於去年8月1日開始進行開挖支撐工程，於同年9月1日出現多項監測數據超過行動值的情況，監測公司當天開出「監測異常告知單」。但邱、張仍僅聯繫支撐廠商進行圍苓補強，並繼續進行開挖工程，而未採取應變作為。

檢方表示，基泰大直建案因天生地質條件不佳，邱、張又為了趕工，而做了違背建築常規的施工行為，於監測數據多次已達警戒值、行動值的警訊不予理會，而仍繼續令工地施工，直到年9月7日晚間8時許，鄰近基泰大直建案的建築物開始出現龜裂現象，晚間10時許發生鄰近民宅發生傾斜、路面塌陷事件。

另外，檢方查出，福益公司技師劉豐壽於去年3月9日前往工地勘驗時，在無實際檢視、丈量連續壁尺寸的情況下，逕行在張博翔預先準備好之施工勘驗報告表營造業技師欄位簽名。

檢方表示，同年4、5月間損鄰事件發生時，台北市都發局函請基泰公司、福益公司及建案監造人王德生建築師事務所，依規定派員進行現場勘查，但王德生本人或建築師事務所人員均未到場參與，張博翔事後持損害責任歸屬初步認定書讓王德生簽名及蓋用大小章。

去年6月21日建案進行損鄰勘查程序時，王德生本人或建築師事務所人員均未到場參與，竟由基泰公司專案人員姜若彥於現勘白板「監造」欄位上簽名，張博翔拍照後，持損害責任歸屬初步認定書讓王德生簽名及蓋用大小章。

檢方指出，張博翔、邱丞鴻對於建案工程的進行，出現種種未按圖施作的情況，且為規避損鄰爭議，多次調整監測數據，枉顧監測系統所發出的警訊，再加上劉豐壽、王德生於勘查程序中敷衍行事，使各項審核機制淪為形式，喪失糾錯功能，終致發生不幸事件。

檢方認為，邱丞鴻、張博翔於偵查中飾詞狡辯，推卸責任；王德生就其未據實踐行損鄰事件勘驗一情，也含混其詞，均未坦承犯行，3人對公共利益造成具體危害甚鉅，均請從重量處7個月以上之刑。另姜若彥及劉豐壽雖涉犯偽造文書罪嫌，但2人事後均坦承犯行，請法院量處適當之刑。（編輯：張銘坤）1130429