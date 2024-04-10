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北市：開挖地下14餘公尺工地 應辦居民說明會

2024/4/10 13:56
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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市建管處今天表示，因基泰大直建案鄰房受損等意外，為確保建築工地開挖階段穩定安全，要求開挖14餘公尺或地下超過4層工地，營造廠應先對附近住戶辦施工說明會。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，因近期發生大直街建築工程開挖地下室造成鄰房塌陷、慶城街建築工程施工造成道路塌陷等工地意外，為避免工地施工造成重大災害，已逐步訂定相關施工管理精進作為。

建管處表示，相關精進作為包含實施委託專業公會進行樓板勘驗隨機抽查、損鄰規則修法導入第三方專業公會認定複核機制、新增施工進度查詢功能供民眾即刻查詢等措施。

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建管處指出，為因應地下室開挖時施工安全風險較高，為確保全市建築工程在開挖階段穩定安全，針對地下室開挖工地訂定強化管理措施，包含開挖深度14餘公尺或地下室超過4層工地，要求營造廠邀集附近住戶舉辦施工說明會。

此外，其餘包含業者要委託專業公會針對地下室開挖，包含連續壁施作工地每月實施全面檢查，地下室開挖案設置監測數據告示牌，工地增加申報導溝及每層支撐勘驗項目等措施，且要透過專業公會協助工地檢查及落實承、監造人檢查簽證責任，提升建物施工品質及安全，避免發生重大災害及維護附近鄰房安全。（編輯：張銘坤）1130410

#台北市建管處
#台北市建築管理工程處
#慶城街
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