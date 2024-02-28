新北三重工地鄰損案 住戶：去年向市府反映3次未獲回應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市三重區福隆路工地鄰損案，遭安置住戶今天返家查看取物，有住戶向媒體表示，曾3次向市府反映意見，但最後仍出事了；市府表示，住戶僅2次反映，但當時仍未開挖。

三重區福隆路工地開挖地下室，昨晚因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，昨晚緊急灌水及撤離安置大樓住戶。今天上午安排住戶在土木技師等專業人員陪同返家查看災損情形並拿生活必需品。

大部分住戶都未答覆媒體詢問，但因昨晚有發生瓦斯外洩情事，緊急關閉管線及灑水應變，因此，葉姓住戶就表示，回家時不能打開電源，以避免危險，都由相關單位人員拍照存證。

有住戶表示，事發時，有聽到「轟」的很大聲音，但是沒有震動及磁磚剝落等情形，因此，當時出來買晚餐，回家時才看到很多消防車來了。這名住戶說「蠻像逃難的」，很快就在消防人員告知下，拿了一些簡單行查預防性撤離及接受安排住宿。

（中央社製圖）

胡姓住戶表示，去年3度透過1999反映，希望市府派員勘查建案連續壁等施工項目是否符合法規，維護住戶安全，但3度通報都未獲市府具體作法回應。而他今天進屋查看一下，暫無發現嚴重損毀狀況。

陳姓住戶表示，不知飯店要住多久，飯店也沒地方洗衣服，因此，這次回去只拿一些換洗衣物、證件等，初步查看，屋內沒有嚴重裂縫，但他擔心若是地基損壞，就是最糟糕狀況，不過尚要等市府精密測量才知傾斜狀況。

陳姓住戶表示，建案建造時，整棟建物都可感到施工時的震動，在台北基泰大直案發生後，住戶都很憂心，擔心建案要挖地下3樓，挖這麼深不知是否會出問題，但建商都說不會，沒想到還是出事。

針對住戶指稱3度反映意見問題，工務局表示，這名住戶有透過1999向市府反映2次，第1次是因原建物拆除，反映有震動噪音，第2次擔心發生台北市基泰大直案及天坑案，要求市府注意，但當時建案還沒開挖。（編輯：方沛清）1130228

新北市三重區福隆路有工地開挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近5樓建物傾斜，警消28日仍在現場戒備。中央社記者王鴻國攝 113年2月28日