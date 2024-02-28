新北三重工地意外 建商稱是起家厝、會負責到底

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市三重區福隆路工地發生滲水致鄰損意外，玖長建設公司副總經理黃連添今天再到現場並鞠躬致歉。他表示，他是做襪子起家，這是第一個建案，也是起家厝。他絕對會負責到底。

三重區福隆路工地開挖地下室，昨晚因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，昨晚緊急灌水及撤離安置大樓住戶。

黃連添昨晚就到現場並致歉表示，當發現隔壁建築物磁磚開始掉落，為了安全起見，馬上請住戶撤退並協助後續安置，也會負起全部責任，完全改善，盡一切力量做到最好，讓住戶及社會大眾放心。

黃連添表示，待安全鑑定報告出來後，會擬定賠償金發給住戶，明天也會探望並關心受災戶。

他今天上午再到現場並鞠躬致歉表示，這是第一個建案，原本是舊工廠，採危老改建，想兄弟姐妹住一起，沒想到就發生事情，他會全力配合相關單位，絕對會負責到底。

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黃連添表示，他是做襪子的，也是用經營品牌的理念來蓋房子，這是第一次蓋，連續壁、土方等都是發包專業廠商去蓋，設計上也是最好的，「但結果還是…，唉」，他還是對此感到很抱歉。

據了解，現場是成立於1967年「襪子大王」的億群織襪公司，億群織襪從製造、定型到包裝一貫作業，全都不請其他工廠代工，產品以內銷為主，曾獲消費者協會所頒發的「優良商品金牌獎」及優良廠商協會頒發的「第一品牌獎」。（編輯：李錫璋）1130228