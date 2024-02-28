三重工地鄰損三大公會確認安全 新北市府：住戶29日可回家

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市三重區福隆路工地鄰損案，經緊急灌水應變後，市府今晚召開檢討會議確認安全後，副市長劉和然宣布，遭安置住戶明天上午8時起可以回家了。

三重區福隆路「玖長匯比壽」建案工地開挖地下室，27日下午因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，昨晚緊急灌水及撤離安置大樓住戶。為了安全考量，共撤離安置26戶83人。

工地經緊急灌水平衡地下水位後，找來廠商進行地質改良，將連續壁破洞補強；同時，市府也安排住戶於今天上午在土木技師等專業人員陪同返家查看災損情形並拿生活必需品。

經過土木、結構工程技師公會及建築師公會等專業人員鑑定評估後，市府今晚6時許召開檢討會議，在劉和然主持下，現場工務局及3大公會人員討論結果，確認工地狀況穩定，可同意住戶返家。

劉和然接受媒體聯訪表示，經搶救控管後，在3大公會就監測結果判讀水位平衡、傾斜情形已穩定了，整體判讀沒有結構性危險。

他表示，經過專業判讀後住戶可以返家，因此，明天上午8時起住戶就可自行擇時返家。市府在今天晚間先協調水電瓦斯派員陪同住戶返家進行安全檢查。

他表示，如果部分住戶不敢返家，心中仍有疑慮，可繼續居住在安置旅館，費用由建商支付；同時，市府將於明晚7時在三重區公所，邀請所有住戶召開專案小組會議，由市府及土木技師等3大公會專業說明、律師協助後續求償及權益主張等事宜。（編輯：方沛清）1130228

（中央社製圖）

新北市三重區福隆路一處工地27日在挖地下室時，突然發生滲水情形，並造成附近有建物些微傾斜，新北市政府工務局、新北市土木技師公會派員到場勘查，建商也進行灌水平衡地下水位的高低差。圖為28日上午工地滲水經監測後已穩定，後續將進行漏洞補強。中央社記者趙世勳攝 113年2月28日

新北市副市長劉和然（中）28日晚間針對三重福隆路工地意外損鄰案開會後出面接受聯訪，宣布經專業判讀確認住戶可返家，29日上午8時起民眾可自行擇時返家，也可於28日晚間先回家檢查水電瓦斯是否安全。中央社記者王鴻國攝 113年2月28日