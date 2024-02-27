新北三重福隆路工地滲水釀災 侯友宜：建商列黑名單

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（中央社記者王鴻國、楊侃儒、高華謙新北27日電）新北市三重區福隆路有工地開挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近某5樓建物傾斜，新北市長侯友宜晚間到場查看並表示，建商列為黑名單並稽查其他工地。

三重區福隆路某工地在挖地下室時，突然發生滲水情形，並造成附近有建物些微傾斜，新北市政府工務局、新北市土木技師公會派員到場勘查，為平衡地下水位的高低差，營造商已進行工地灌水等應變改善措施，並進行附近2棟建物的住戶撤離安置，警方也派員到場封路進行交通管制。

市長侯友宜晚間也趕赴現場了解最新狀況，他接受媒體聯訪時表示，經過結構技師、土木專家評估，廠商開挖過程太過粗糙，造成隔壁住戶鄰損，立即勒令建商停工，會按建築法加重處罰，列為黑名單並嚴格稽查建商的其他工地，同時要求建商負起損害賠償，協助住戶討回公道。

侯友宜說，經工地灌水後已穩定，無立即危險，受災戶有26戶共44人已撤離並由區公所協助安置，市府會做到安全無虞才會讓住戶回家，目前讓住戶有地方好好休息。

工務局長祝惠美接受媒體聯訪時說，現在最急迫性的是先穩定住，再看怎麼把洞補起來，另包括新北土木技師工會理事長等技師都有看過周邊結構，目前看起來沒有太大影響。

媒體詢及建物是否有辦法扶正，祝惠美說，因為砂有孔隙，一旦水位慢慢回升，或許能稍微扶正，但如果要完全扶正，要看穩定度如何，工務局隨時測定傾斜狀況，目前可以確認不會再繼續傾斜。（編輯：方沛清）1130227

新北市三重區福隆路27日有工地正在挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近某5樓建物出現傾斜，造商已進行工地灌水等應變改善措施，並進行住戶撤離。中央社記者鄭清元攝 113年2月27日

新北市三重區福隆路27日有工地疑湧水，造成附近某5樓建物些微傾斜，現場緊急調派水車進行補水。中央社記者鄭清元攝 113年2月27日