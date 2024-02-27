三重福隆路工地疑挖壞連續壁 鄰棟傾斜撤44人 營造商灌水補強

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（中央社記者王鴻國、楊侃儒新北27日電）新北市三重區福隆路有工地正在挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近某5樓建物出現些微傾斜，警消到場警戒及疏散安置住戶；營造商目前正進行工地灌水，以穩定地質。

警消今天下午接獲通報，三重區福隆路某工地在挖地下室時，突然發生滲水情形，並造成附近有建物些微傾斜，為平衡地基壓力，營造商已進行工地灌水等應變改善措施，並進行住戶撤離，警方也派員到場進行交通管制。

新北市政府工務局、新北市土木技師公會派員到場勘查，初步了解，工地旁福隆街某11層的大樓並未傾斜，而是一旁的仁政街某建物有些微傾斜。

居住三重區福隆路的郭姓婦人向中央社記者表示，今天下午4時許出外倒垃圾時，發現隔壁樓下餐飲店的磁磚及牆壁凸起，當時並不知道發生什麼事，倒完垃圾返家煮飯，晚上6時許接獲消防員指示，要求撤離。

新北市土木技師公會理事長賴建宏指出，經勘查，這起意外在於地下室開挖階段，疑連續壁產生破洞，因區域地下水位較高，造成水往工地滲流及鄰近建物輕微傾斜，目前已進行工地灌水的緊急應變處理，以平衡水位差，讓房屋變化趨於穩定。

新北市工務局副局長蘇志民表示，由於一旁的大樓為新建建物，大樓曾地下深挖約8公尺的連續壁，因此才禁得起這次的意外；但仁政街某5層建物疑因地基流失，出現輕微傾斜。

蘇志民指出，基於安全考量，已先撤離安置福隆路21戶、仁政街5戶。經統計，確認共撤離安置26戶、44人。（編輯：戴光育）1130227

新北市三重區福隆路27日有工地正在挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近某5樓建物出現傾斜，造商已進行工地灌水等應變改善措施，並進行住戶撤離。中央社記者鄭清元攝 113年2月27日

現場調派水車進行補水。中央社記者鄭清元攝 113年2月27日