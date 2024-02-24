慶城街工地坍塌 北市監測報告：未影響附近建物

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市慶城街建案工地因施工釀道路坍塌。北市建管處表示，將進行外部道路灌漿回填，要求承造人今天完成填平基地內外坍塌部分，且公布工地監測報告顯示附近建物未受影響。

北市慶城街工地23日晚間發生因施工造成道路坍塌，台北市建築管理工程處新聞資料指出，工地因施作深度14公尺、寬120公分深導溝，未進行基礎開挖，經勘查是因導溝支撐力不足，導致外部路面下陷。

建管處表示，已要求承造人進行緊急回填，避免災害擴大，案發後聯繫台北市土木技師公會等公會在第一時間趕赴現場協助，初步判斷基地周邊鄰房無立即危險。

建管處指出，針對此工地違反建築法，已要求勒令停工並開罰新台幣18萬元，後續施工計畫須經相關公會審查，確認周邊地質安全無虞才能復工。

建管處今晚發布新聞資料表示，經派員在現場監督灌漿回填作業，已完成基地內導溝內側灌漿，後續將針對導溝外側與圍籬間及外部道路回填灌漿，並要求承造商今天須完成填平基地內外坍塌部分。

建管處公布此工地自去年8月間至今天的工地監測報告，處長虞積學說，最新相關監測數據，經大地技師公會判讀，初步認定除路面坍塌部分，不影響周遭建物。

建管處表示，依承造人提供安全觀測系統報告顯示，發生路面坍塌後最近一次的工地監測報告為2月21日，當天所有儀器安全監測都在警戒值範圍，並無異常。

虞積學指出，慶城街工地坍塌後，已要求建商每天有2次檢測，工地監測結果須送大地技師公會協助判讀，施工前及災變後監測報告結果，將持續公告建管處官網，並持續派員在場督導復原公共設施進度，會要求承造人加強鄰房保護措施，維護公安。（編輯：方沛清）1130224

台北市松山區慶城街附近一處新建工地23日晚間發生坍陷情形，靠近工地的路邊停車格內汽車受波及傾斜，已緊急調度拖吊車協助移置。中央社記者張新偉攝 113年2月23日