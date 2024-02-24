北市慶城街工地施工釀坍塌 估25日道路恢復通行

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市慶城街工地因施工造成道路坍塌，建管處今天表示，持續進行基地內外灌漿回填，加速恢復周邊道路原狀，估25日下午恢復人車通行，後續將追究營造廠、技師等責任。

台北市慶城街內的新建工地23日晚間釀意外，造成靠近工地的路面傾斜，4輛停靠附近的汽車往工地傾倒，造成車體受損。

台北市建築管理工程處今天發布新聞資料指出，此工地正在進行深度14公尺、寬120公分導溝，未進行基礎開挖，因工地內的導溝支撐力不足，導致外側路面下陷，已要求承造人緊急回填，經台北市土木技師公會等公會初步判斷基地周邊鄰房，無立即危險。

建管處表示，慶城街工地施工造成道路坍塌，至今天上午10時30分已完成360立方公尺回填，至於道路沉陷監測數據以昨晚數值比對近一次監測值，坍塌側超過15公分，其餘側邊監測數值均正常，沒有道路下陷或鄰地建築物傾斜情況，現場未發生再次塌陷，相關監測資料比對完成將公布。

建管處長虞積學在現場接受聯訪表示，已要求工地勒令停工，並依違反建築法裁罰新台幣18萬元，會要求工地檢討，並把施工計畫送給外部單位審查，須確認鄰房無狀況，才會同意復工。

他說，至於發生災害原因及後續究責，將會視鑑定報告確認災害原因，並追究營造廠、技師等責任。

建管處指出，為預防外側坍塌處的樹木傾倒，並評估灌漿回填後，樹木恐無法存活，已鋸斷4棵黑板樹並清運完成，至於靠近基地側的自來水管線皆完成管線檢測，確認無漏水，並使用透地雷達設備進場檢測，確認管線周邊狀況。

建管處表示，工地坍塌路段確認無瓦斯管線或開關閥，雨水、污水、電力檢測管線都正常且安全，水利處及工務局已確認管線無破損，等基地內側灌漿完成，會立即進行外側道路回填，並持續派員在現場督導指揮緊急搶救措施，後續會要求承商全力加速作業進度，儘快回復安全通行，盼可減少影響市民生活。（編輯：李錫璋）1130224