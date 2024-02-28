三重工地意外 侯友宜：監測已穩定 會確認安全才讓住戶返家

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市三重區福隆路有工地開挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近一棟5樓建物傾斜，昨晚緊急灌水及撤離住戶。市長侯友宜上午表示，監測穩定，但會確認安全才會讓住戶回家。

三重區福隆路一處工地27日在挖地下室時，突然發生滲水情形，並造成附近有建物些微傾斜，新北市政府工務局、新北市土木技師公會派員到場勘查，建商也進行灌水平衡地下水位的高低差。

為了安全考量，市府進行附近2棟建物的住戶撤離安置，警方也派員到場封路進行交通管制。但現場戒備警消昨晚聞到瓦斯味，疑瓦斯外洩，經找來瓦斯公司關閉大樓的外部管線，經灑水後瓦斯的味道就逐漸散去。

侯友宜繼昨晚視察後，今天上午再到現場了解狀況。他接受媒體聯訪時表示，工地滲水經監測後已穩定的情形，後續將進行漏洞補強，以確保大樓安全。

新北市三重區福隆路有工地開挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近某5樓建物傾斜，市長侯友宜（前中）28日上午到場了解狀況並受訪表示，工地滲水經監測後已穩定，將進行漏洞補強，確認安全才會讓住戶回家。中央社記者王鴻國攝 113年2月28日

他表示，一定要經過長期評估，確認安全無虞下，才會讓住戶返家，因此，今天會請住戶就房屋現況有無受到損害，逐戶檢查再作完整評估。

侯友宜針對媒體詢問釀災的建商是首次推案一事表示，建商施工造成嚴重鄰損，當然列黑名單，要全力嚴格督促，不容許再有公安事件發生，除要看建商有無其他工地外，未來也會嚴格管制。

由於雙北都有類似工地公安事件，侯友宜對此表示，一個工程施作與現場環境及廠商都有相關，新北市每一項工程都有專案在督導，因此，此一個案會以謹慎態度，把案例列公安檢查中，讓施工廠商要引以為戒。若出問題「從重且不予寬貸」。（編輯：李錫璋）1130228