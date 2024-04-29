北京放寬民眾訪港簽證 香港各界歡迎

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（中央社記者張謙香港29日電）中國移民管理局昨天宣布多項便利大陸民眾前來香港以及赴澳門的簽證措施，香港各界表示歡迎，期望可為香港帶來新動能。

北京方面將自5月6日起實施多項便利民眾和企業人士出入境管理措施，包括擴大中國大陸居民訪港澳人才簽注的範圍，由原先只限於粵港澳大灣區擴大至北京、上海兩地，以及延長訪港澳商務簽注持有人在港澳停留期限至14天等。

移民局表示，新政策將進一步便利大陸與港澳商務往來，推動北京、上海、大灣區人才協同發展。

對於北京方面放寬中國大陸民眾訪港簽證，港府及各界都表示歡迎。

港府指出，根據現行安排，大陸居民如欲到港作商務訪問，需向大陸當局申請商務簽注，但只能停港7天；新措施積極回應了兩地商界的期盼，將商務簽注每次停留時間增至14天。

港府表示，相關措施將大大便利大陸商貿人員來港進行各項商務活動，促進兩地商貿人員往來。

在人才簽注方面，北京方面原先只在大灣區試行，新措施把適用範圍擴大至北京和上海，港府認為，這可發揮香港作為國際人才樞紐和大灣區人才門戶的獨特角色。

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中國移民管理局昨天公布6項便利大陸民眾訪港措施，包括在北京等20個城市試點實行換發、補發出入境證件全程網辦；訪港澳商務簽注實行智能速辦及全國通辦；持訪港澳商務簽注人員在港澳停留期限由7天延長至14天；北京、上海6類人才可以申辦訪港澳人才簽注；簽發赴澳門1年多次其他類簽注；參加「琴澳旅遊團」人員可以多次往返橫琴和澳門。

香港總商會、廠商會及立法會多名議員都表示歡迎上述放寬措施，期望為香港以至大灣區注入更大發展動能。（編輯：周慧盈）1130429