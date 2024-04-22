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花蓮強震 賑災基金會公布2類遺屬生活補助方案

2024/4/22 09:45（4/22 09:57 更新）
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花蓮市天王星大樓3日因強震傾斜，歷經半個月拆除，現場已夷為平地。（中央社檔案照片）
花蓮市天王星大樓3日因強震傾斜，歷經半個月拆除，現場已夷為平地。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北22日電）花蓮強震，賑災基金會今天公布2類遺屬生活補助方案，一、亡者有扶養親屬者，補助每戶生活費2.5萬元，為期6個月，一次給付，得視家戶經濟情形予以延長；二、亡者無扶養親屬者，補助每戶生活費1萬元，為期6個月，一次給付。

衛福部轄下公設財團法人賑災基金會今天發布新聞稿表示，專案募款帳戶至4月22日8時募得約新台幣11.4億元，總捐贈筆數17.2萬筆，其中，台灣土地銀行帳戶9億3662萬元，挖貝集資平台專案5557萬元，LINE Pay愛心捐款1億1545萬元，四大超商2961萬元

賑災基金會表示，這次花蓮地震的賑助，除提高死亡、失蹤賑助為60萬外，為確保罹難者的家屬不會因意外而導致生活中斷，增加遺屬生活補助項目，分為2類，一、亡者有扶養親屬者，補助每戶生活費2.5萬，為期6個月，一次給付，得視家戶經濟情形予以延長；二、亡者無扶養親屬者，補助每戶生活費1萬，為期6個月，一次給付。

另外，賑災基金會說，因災傷病導致住院3天以上（含3天）者，給予專案醫療補助每人5萬元，用以支付醫療、看護、相關醫療照顧用品等費用。受災民眾如符合上述兩類條件，請向各地方政府社政機關洽詢，再由機關檢具相關文件向基金會申請賑助。（編輯：張均懋）1130422

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