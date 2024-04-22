更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
403花蓮地震
各界捐款慰問
新聞專題
各界捐款慰問2/114
首頁 / 政治

花蓮強震募款12.7億 百萬以上捐款超過170筆

2024/4/22 17:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北22日電）花蓮強震，賑災基金會統計，截至今天下午4時募得約新台幣12.7億元，總捐贈筆數17.2萬筆；基金會並分析細項，截至19日，統計共有16萬5424筆捐款，百萬以上捐款共172筆，其他絕大部分皆為個人、中小企業、慈善組織等等的愛心。

賑災基金會晚間發布新聞稿表示，感謝鴻海精密工業公司於地震發生時第一時間即宣布捐款8000萬元。

賑災基金會說，專案募款帳戶至4月22日下午4時募得約12.7億元，總捐贈筆數17.2萬筆，其中，台灣土地銀行帳戶10億7273萬元、挖貝集資平台專案5588萬元、LINE Pay愛心捐款1億1581萬元、四大超商2961萬元。

另外，賑災基金會也進一步分析細項表示，自4月4日辦理募款以來，截至19日臨櫃及ATM轉帳捐款部分合計收入9.3億元，經台灣土地銀行統計百萬以上捐款共172筆，共計6.1億元，其中，來自企業捐款占65%，宗教組織捐款約12%，法人組織捐款約13%，個人名義捐款約7%，其他如公益信託、外事單位約3%。

賑災基金會說，在19日時統計共有16萬5424筆捐款，意即，除了前述172筆逾百萬捐款者外，絕大部分皆為個人、中小企業、慈善組織等等的愛心，涓流挹注。

基金會表示，這次地震造成的重大災害，將在全台灣及國外友人的愛心協力下弭平。此外，投入救災的政府部門及各慈善組織，動員大量人力物力協助災民。無論金額多寡，無論力量大小，皆是療傷止痛的良藥，賑災基金會將善盡責任，妥善運用捐款，協助災民重拾日常。（編輯：林興盟）1130422

#台灣土地銀行
#花蓮縣
#基金會
各界捐款慰問
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮強震 賑災基金會公布2類遺屬生活補助方案
172.30.142.54