慰問花蓮震災 名歌星佐田雅志兄弟日本駐處捐善款

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）以「精靈放流」、「關白宣言」等歌曲廣受歡迎的72歲日本歌星佐田雅志與曾在台灣留學的胞弟佐田繁理，今天到駐日代表處對花蓮震災表達慰問之意，並捐善款。駐日代表謝長廷代表台灣政府表達感謝。

佐田雅志（Sada Masashi）今天與他所創立的慈善基金會「迎風而立的獅子基金會」理事長古竹孝一及理事佐田繁理到駐日代表處拜會謝長廷，表達對花蓮震災慰問之意，並捐善款1000萬日圓（約新台幣210萬元）目錄。

台灣花蓮於4月3日發生強震後，「迎風而立的獅子基金會」就立刻展開募款活動。基金會官網今天也登載佐田雅志、古竹孝一等人拜訪謝長廷的照片，並發文表示由衷祈願花蓮早日復原重建。

佐田雅志向謝長廷表示，才從元旦發生強震的石川縣地震災區演唱慰問回到東京，現在也與志同道合歌手討論舉行演唱會以慰問能登地震災民。對於花蓮地震，他深感痛心，因此透過基金會募款，盼能為台灣盡份心力。

對於佐田雅志及「迎風而立的獅子基金會」心意，謝長廷表達誠摯謝意，並表示期盼台灣與日本在「善的循環」下，共同扶持重建災區。

佐田雅志曾到台灣舉辦3次演唱會，最近一次是2017年來台舉辦感恩演唱會，感謝2011年311大地震（日本稱東日本大震災）時台灣各界捐贈日本200億日圓善款。

佐田雅志生於長崎縣長崎市，是歌手、作曲家、作詞家和小說家。他自幼學習小提琴，1972年與吉田正美組grape民謠二重唱小組，1973年發表首張單曲「雪之朝」，之後，推出「精靈放流」、「無緣坂」等熱門歌曲。1976年grape解散後單飛，1979年推出「關白宣言」一曲，相當暢銷。

佐田雅志的胞弟佐田繁理現年70歲，是一名實業家。他畢業於長崎南山高中後，到台灣大學留學，在學期間在足球社團相當活躍。1975年到香港的足球聯盟「東方足球隊」效力約一年後引退。之後為了學英文到紐西蘭留學，1977年返回日本，協助單飛的胞兄佐田雅志其演藝事業，1991年成為「佐田企畫」公司社長。

「迎風而立的獅子基金會」由佐田雅志於2015年成立，名稱出自其1978年同名歌曲。佐田雅志目前擔任基金會理事。（編輯：張芷瑄）1130422