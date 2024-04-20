花蓮強震衛福部募款逾11億 擬發醫療補助5萬元

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（中央社記者賴于榛台北20日電）花蓮強震，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會募款近新台幣11.3億元，未來除死亡賑助、失蹤賑助外，也將針對因災傷病導致住院3天以上者，給予每人專案醫療補助5萬元。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINE Pay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿表示，截至今天上午8時，募款近新台幣11.3億元，總捐贈筆數約16.5萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶約9.3億元、挖貝集資平台專案5490萬餘元、LINE Pay愛心捐款約1.1億元，4大超商2146萬餘元。

賑災基金會說，將依法定賑助要點辦理賑災，凡符合災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大用途的需求項目，都將以專案形式賑助，此次就將針對因災傷病導致住院3天以上者，給予專案醫療補助每人5萬元，用以支付醫療、看護、相關醫療照顧用品等費用。

賑災基金會表示，此申請將由地方縣市政府受理統一提出申請，地方政府可先寬估需求人數及金額提送基金會撥款，後續再依實際情形核銷。

此外，賑災基金會說，死亡賑助、失蹤賑助慰助金，此次將由每人40萬元提高至60萬元，而為支持罹難者家屬，如有罹難者為家中重要經濟收入來源，將以各縣市政府社政機關評估結果作為參考，個案提供罹難者家屬慰助金。

針對房屋毀損須短中期安置部分，賑災基金會表示，將配合內政部提多元安置方案提供租金及旅宿補貼，而日前花蓮縣政府提出中繼屋興建，將待縣府調查受災戶需求、提出草案後，參與中央及地方會議，積極討論與提供協助。（編輯：黃瑞弘）1130420