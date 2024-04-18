花蓮地震東華大學等1080校受災 損失逾29.6億元

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（中央社記者陳至中台北18日電）花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，多所學校傳出災情，教育部今天向行政院報告，統計有1080校受災，損失突破新台幣29.6億元，損失最嚴重的包括東華大學、花蓮女中等校。

教育部今天發布新聞稿，說明地震發生後到本月12日，總計有1080校（包括教育館所）回報災損，損失金額29億6803萬餘元，教育部會依學校受損情形與急迫性，協助安置與規劃修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，確保與維護師生受教與工作權益。

為了防範以後的地震，教育部表示，除了持續耐震補強外，學校也持續推動以判斷原則取代標準答案的防災教育觀念，強化師生情境思考、緊急思維與災害心理。

另外，教育部今天也向行政院說明疫後就學貸款補助方案統計情形，經審查後有將近46萬筆補助資料（最多扣抵1年本息），補助金額達178億元，已由承貸銀行於去年7月起陸續通知。（編輯：陳清芳）1130418

國立東華大學3日強震後各教學大樓、行政大樓、圖書館及宿舍嚴重受損，其中圖書館天花板管線掉落，部分書籍也散落一地。（國立東華大學提供）