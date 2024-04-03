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花蓮地震380校受災 初估損失達2.5億元

2024/4/3 17:12
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（中央社記者陳至中台北3日電）花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，多所學校傳出災情，教育部初步統計有380校受災，損失突破新台幣2.5億元，是近年最高的一次，以花蓮女中損失最為嚴重。

教育部校安中心截至今天下午3時統計全國各級學校災損狀況，總計有380校回報，初估損失金額2億5030萬元（各校回報數字，有待後續勘查）。其中花蓮縣花蓮女中、屏東縣屏東女中、新竹市磐石高中等校校舍受損較嚴重。

教育部表示，國民及學前教育署已成立專案小組，協助後續勘災及復建，並依據「國教署補助國民中小學充實設施設備作業要點」規定，先核定補助花蓮縣政府1000萬元、嘉義縣政府270萬元，作為學校緊急搶修、復原使用，盡力讓學生在清明連續假期後，回到無安全疑慮的校舍上課。

教育部也提醒各縣市政府及學校，務必全面清查校園建築物受損情形，進行校舍安全巡檢，維護學生的受教權益。（編輯：陳政偉）1130403

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