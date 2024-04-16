花蓮地震 衛福部賑災募款逾9.6億元

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（中央社記者賴于榛台北16日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會公布最新募款金額，截至上午7時募得超過新台幣9.6億元；另外，基金會也說，由於原住民教會是部落生活脈動最頻繁的場域，後續也會將相關重建需求納入善款運用項目。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINE Pay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

基金會今天透過新聞稿指出，截至上午7時，共募得超過9.6億元，總捐贈筆數為15萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶7.7億元、挖貝集資平台專案5225萬元、LINE Pay愛心捐款1.1億元、四大超商2146萬元。

此外，原民會日前曾提議，將原住民族教會重建需求納入賑災基金會善款運用項目中。基金會表示，原民部落教會有別於其他宗教場所，不只是部落的信仰中心，也是社會扶助的工作站點，是部落生活脈動最頻繁的場域，後續內政部國土署將協調專業評估機構，依據建物受災狀況進行判定，賑災基金會則將視評估結果，予以協助。

基金會也表示，此次地震後，全台共有超過100件列管紅、黃單建物，民眾房屋如屬此次地震後被列管建物，得以修繕、補強、拆除重建方式辦理，基金會編有相關重建重購賑助作業要點，得依家庭收入及人口數補助20萬元至50萬元。（編輯：翟思嘉）1130416