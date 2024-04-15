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花蓮地震衛福部賑災募款逾9億 立陶宛捐5萬歐元

2024/4/15 11:00（4/15 11:29 更新）
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花蓮市天王星大樓拆除作業15日持續進行，已經把3樓跟2樓的一半拆完，剩下1、2樓後半部分，目前配合檢調現場取樣，進度可望提前。中央社記者李先鳳攝 113年4月15日
花蓮市天王星大樓拆除作業15日持續進行，已經把3樓跟2樓的一半拆完，剩下1、2樓後半部分，目前配合檢調現場取樣，進度可望提前。中央社記者李先鳳攝 113年4月15日
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（中央社記者葉素萍台北15日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會公布最新募款金額，截至今天7時募得超過新台幣9億元，總捐贈筆數15萬筆。其中四大超商自4月9日開放捐款後，截至14日晚間共募款2147萬元，捐款筆數1.3萬筆。立陶宛捐贈5萬歐元協助花蓮重建。

賑災基金會今天發布新聞稿表示，截至今天7時，收到愛心款項合計9億401萬1400元，總捐贈筆數為15萬5916筆。分項包括，臺灣土地銀行帳戶7億2200萬3191元；挖貝集資平台專案5109萬7422元；LINE Pay愛心捐款1億944萬2400元；四大超商2146萬8387元；合計9億401萬1400元。

賑災基金會說，立陶宛捐款協助震後重建，外交部表示，立陶宛外交部於當地時間4月12日晚間宣布，捐贈5萬歐元協助台灣花蓮震災重建工作。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，立陶宛對台灣震後重建的捐助是展現立國與台灣人民間的團結精神。

賑災基金會指出，立陶宛2021年曾捐贈台灣2萬劑新冠肺炎疫苗，2022年烏克蘭戰爭爆發，立陶宛亦投入難民救援，賑災基金會於2022年協助外交部辦理「烏克蘭國際援助專案」勸募活動，其中專案投入立陶宛150萬美元，透過該國紅十字會及食物銀行進行難民人道救援，主要協助單親家庭、長者、多童家庭、及特殊照護需求家庭取得物資，機構並派遣兒童食品專車分贈立陶宛境內烏克蘭兒童難民，計畫自2022年6月開始執行，共協助2萬1723人。

賑災基金會說，台立合作協助烏克蘭重建遭戰火破壞的校園，包括烏克蘭伊爾平（Irpin）市魯塔（Rūta）幼兒園、基輔州博羅江卡（Borodianka）鎮中學等，均已完工啟用。（編輯：郭無患）1130415

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