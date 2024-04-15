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花蓮天王星大樓拆除進度可望提前 寵物陸續救出

2024/4/15 10:57（4/15 11:15 更新）
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花蓮市天王星大樓拆除作業15日持續進行，已經把3樓跟2樓的一半拆完，剩下1、2樓後半部分，目前配合檢調現場取樣，進度可望提前。中央社記者李先鳳攝 113年4月15日
花蓮市天王星大樓拆除作業15日持續進行，已經把3樓跟2樓的一半拆完，剩下1、2樓後半部分，目前配合檢調現場取樣，進度可望提前。中央社記者李先鳳攝 113年4月15日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮市地震傾斜的天王星大樓拆除第11天，進度可望提前，後續周邊有道路、管線、排水系統等復舊，預計18、19日重開通行；住戶養的雞已救下，愛貓團體周邊協尋，盼有好消息。

花蓮縣政府建設處水利科長張世佳接受媒體聯訪表示，昨天至今已經把3樓跟2樓的一半拆完，剩下1、2樓後半部分，目前配合檢調現場取樣；由於樓層已降低，將以怪手配合破碎機拆除，大鋼牙則須修整，將轉往其他危樓拆屋。

張世佳說，天王星大樓拆除進度可望提前，但後續還有周邊道路、管線、排水系統等復舊，預計18、19日可以開放道路通行。

至於大樓內住戶的貓咪，昨天發現1隻，隨即請工班人員協助誘捕，因為大樓已拆得破碎、瓦礫堆崎嶇不平，而且貓咪很靈巧，很快地從後方花崗街方向跳走。工班人員也因情急飛撲抓貓不慎滑倒，還好沒受傷。

張世佳說，稍早拆除作業暫停，因為先前吊掛住戶飼養的1隻母雞，脫困後沿著後方跑到1樓，工班人員協助誘捕救援，交由動植物防疫所檢查後再請飼主領回。

許多民眾關心的救援貓咪，除持續邊拆邊留意，還有愛貓團體在周邊協助搜尋，希望都能找到，回歸飼主。（編輯：陳清芳）1130415

花蓮天王星大樓因強震傾倒正在拆除，進度可望提前，預計18、19日可以開放道路通行。圖為住戶養的雞已全數救下。中央社記者李先鳳攝 113年4月15日
花蓮天王星大樓因強震傾倒正在拆除，進度可望提前，預計18、19日可以開放道路通行。圖為住戶養的雞已全數救下。中央社記者李先鳳攝 113年4月15日
因強震造成花蓮市天王星大樓傾斜，15日拆除作業持續進行，稍早現場一隻雞吊掛，脫困後沿著後方跑到1樓，工班人員協助誘捕救援，住戶養的雞已全數救下。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月15日
因強震造成花蓮市天王星大樓傾斜，15日拆除作業持續進行，稍早現場一隻雞吊掛，脫困後沿著後方跑到1樓，工班人員協助誘捕救援，住戶養的雞已全數救下。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月15日
#花蓮地震
#天王星大樓
#張世佳
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