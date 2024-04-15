花蓮天王星大樓拆除進度可望提前 寵物陸續救出
2024/4/15 10:57（4/15 11:15 更新）
（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮市地震傾斜的天王星大樓拆除第11天，進度可望提前，後續周邊有道路、管線、排水系統等復舊，預計18、19日重開通行；住戶養的雞已救下，愛貓團體周邊協尋，盼有好消息。
花蓮縣政府建設處水利科長張世佳接受媒體聯訪表示，昨天至今已經把3樓跟2樓的一半拆完，剩下1、2樓後半部分，目前配合檢調現場取樣；由於樓層已降低，將以怪手配合破碎機拆除，大鋼牙則須修整，將轉往其他危樓拆屋。
張世佳說，天王星大樓拆除進度可望提前，但後續還有周邊道路、管線、排水系統等復舊，預計18、19日可以開放道路通行。
至於大樓內住戶的貓咪，昨天發現1隻，隨即請工班人員協助誘捕，因為大樓已拆得破碎、瓦礫堆崎嶇不平，而且貓咪很靈巧，很快地從後方花崗街方向跳走。工班人員也因情急飛撲抓貓不慎滑倒，還好沒受傷。
張世佳說，稍早拆除作業暫停，因為先前吊掛住戶飼養的1隻母雞，脫困後沿著後方跑到1樓，工班人員協助誘捕救援，交由動植物防疫所檢查後再請飼主領回。
許多民眾關心的救援貓咪，除持續邊拆邊留意，還有愛貓團體在周邊協助搜尋，希望都能找到，回歸飼主。（編輯：陳清芳）1130415
延伸閱讀天王星大樓橘貓確認是康老師愛貓 生命跡象穩定影片／天王星大樓救下小橘貓 工程人員遭抓傷仍緊緊抱出天王星大樓拆除 具紀念性相冊、飾品撿回最多花蓮地震天王星大樓傾倒波及 老洋房餐廳樂觀感謝救難人員天王星大樓發現橘貓卡鐵窗 消防局出動雲梯車救出
- 2024/04/15 11:00
- 花蓮天王星大樓拆除進度可望提前 寵物陸續救出2024/04/15 10:57
- 2024/04/15 10:52
- 2024/04/15 10:07
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
東華大學震災受損 盧秀燕捐半月所得盼助重建