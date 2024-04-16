不想說話做惡夢易受驚嚇 當心震後創傷症候群

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）403花蓮地震發生後，災情對個人心理狀態產生不同程度影響，若有不想說話、容易做惡夢、易受驚嚇等狀況，醫師提醒不可輕忽，當心震後創傷症候群上身，應尋求協助。

隨著最近地震帶來的恐慌消退，心理健康影響卻可能持續存在，華人心理治療基金會董事長、精神科醫師王浩威今天透過新聞稿指出，不少民眾在震後變得更敏感，較容易受到驚嚇，甚至做惡夢。

若未及時有效處理，可能會演變成 創傷後壓力症候群 創傷後壓力症候群小百科 創傷後壓力症候群簡稱PTSD（Post-traumatic stress disorder），是經歷過情感、戰爭、交通事故等創傷事件後產生的精神疾病，深度的心理治療可以控制、改善和治療病情。 主要症狀包括作惡夢、性格大變、情感解離、麻木感（情感上的禁慾或疏離感）、失眠、逃避會引發創傷回憶的事物、易怒、過度警覺、失憶和易受驚嚇。 發病時間可能會延遲數年甚至數十年，延遲發病的PTSD也可能在另一個壓力事件下浮出檯面。 對PTSD的相關文字記載最早可追溯至古希臘時代。正式名稱於1970年代開始被使用，命名由來主要受越戰後美國退伍軍人相關診斷影響。 兩次世界大戰使學界增加對PTSD的研究，期間此疾病有許多不同稱呼，包括「彈震症」（shell shock）及「戰爭性神經官能症」（combat neurosis）。 若身邊有剛經歷重大壓力的親友，因為過於害怕恐懼，產生許多情感麻木、迴避行為，可以陪伴他接受心理專業人員協助。 資料來源：衛福部、維基百科 看更多 關閉 （PTSD），王浩威說，據研究統計，對經歷過創傷事件的高危險族群，PTSD終生盛行率從5%到75%不等。

王浩威建議，可透過簡易自填式問卷PTSS-10自我檢測量表，篩檢是否有創傷後壓力反應。若為輕中度情況，可採取多種策略以促進心理復原，包括民眾可積極參與身體活動、建立固定的睡眠時間表，盡量確保睡眠充足，最後就是與家人、朋友和社區保持聯繫，分享自己的感受和經歷。

至於中重度情況，需要更深入的專業治療和幫助。王浩威呼籲，民眾要更加重視自己的心理健康，及早處理和應對可能出現的情緒問題，通過自我評估和尋求適當的幫助，可以更好地保護自己的心理健康，重建生活的信心和勇氣。（編輯：張雅淨）1130416