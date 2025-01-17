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花蓮震災善款專戶剩3億 災民提延長租金補貼

2025/1/17 15:52（1/17 16:11 更新）
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花蓮縣議會17日召開0403善款專案會議，邀縣府各單位與災民面對面對談，說明重建進度、中繼屋進度及善款運用狀況等，並逐一回答受災戶疑問。中央社記者張祈攝 114年1月17日
花蓮縣議會17日召開0403善款專案會議，邀縣府各單位與災民面對面對談，說明重建進度、中繼屋進度及善款運用狀況等，並逐一回答受災戶疑問。中央社記者張祈攝 114年1月17日
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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮縣府震災專戶募得新台幣7億多元，目前已匡列使用4億多元，花蓮縣議會今天與受災戶召開專案會議，提出延長租金補貼、弱層補強受影響住戶補貼等4項提議，建議善款委員會入案。

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會統計，0403震災指定捐款收入共募得7億9196萬餘元，經委員會決議通過8案0403地震相關計畫，匡列4億2400餘萬元，專戶餘額還有3億6000萬餘元。

花蓮縣議會今天召開0403善款專案會議，邀縣府各單位與災民面對面對談，說明重建進度、中繼屋進度及善款運用狀況等，逐一回答受災戶疑問。

專案會議召集人、無黨籍議員楊華美指出，對比0206善款委員會召開19次會議，這次0403善款委員會至今只開過4次，認為應提高開會頻率，加快解決問題效率。

楊華美指出，專案會議中決議3項建議，要求善款委員會入案討論，包括盡快撥付受災大樓300萬元公共區域修繕經費，讓大樓盡快動工修繕；紅黃單租金補貼2年期限將到期，建議運用善款延長租金補貼；弱層補強受影響住戶用善款協助。

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會副主委、花蓮縣府代理秘書長饒忠會後受訪指出，收到會議紀錄後，會評估是否需要開會討論，善款所剩不多，會謹慎評估，用在該用的地方，至於300萬元公共設施修繕費已經匡列，只要開工就可以申請。

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民進黨籍縣議員張美慧、胡仁順提到，縣府要確保讓受災戶接受正確資訊，主動關心受災戶重建進度；無黨籍議員林源富說，建議增加善款委員會開會頻率，每2個月開1次。

另外，受災戶安置部分除了慈濟基金會援建的大愛屋正在動工，還有紅十字會捐贈的組合屋。花蓮縣府建設處長鄧子榆說，美崙地區民孝段組合屋，經調查有15戶雙房、15戶單房共30戶需求，預計今年9月與中繼屋同步完工入住。（編輯：謝雅竹）1140117

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花蓮0403受災戶安置，除了慈濟基金會援建的大愛屋正在動工，還有紅十字會捐贈的組合屋，最終選定美崙地區民孝段用地（圖），依災民需將搭建30戶組合屋，預計114年9月完工。中央社記者張祈攝 114年1月17日
花蓮0403受災戶安置，除了慈濟基金會援建的大愛屋正在動工，還有紅十字會捐贈的組合屋，最終選定美崙地區民孝段用地（圖），依災民需將搭建30戶組合屋，預計114年9月完工。中央社記者張祈攝 114年1月17日
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