消防安檢改善因弱層補強受阻 花蓮黃單大樓將挨罰

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮和勝江山大樓在0403強震受損，但弱層補強工程與消防安檢改善衝突，恐面臨開罰。花蓮縣消防局會勘指出，會給予最大寬限期，依法輔導受損大樓持續改善。

無黨籍花蓮縣議員楊華美今天下午邀集花蓮縣消防局災害預防科人員，到和勝江山大樓與管委會、工程顧問公司面對面討論。

和勝江山大樓管委會主委范朝揚說，2棟大樓在去年0403強震、0423餘震後被評估為黃單，以A棟2至6樓受損最嚴重，經住戶開會討論將以弱層補強方式整修，242戶過半數住戶仍撤離。

范朝揚說，地震後電梯井受損嚴重，連帶消防設備也有受損，去年7月就收到花蓮縣消防局通知消防安全檢查不合規定，需限期改善，經過2次展延，最後期限在今年2月。

范朝揚說，因弱層補強規劃，地下室消防機房將增設剪力牆，施工期間會影響灑水泵浦運作，因工程還待國震中心審核才能發包，工期無法趕在消防安檢改善期前完工。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長温宗豪說，轄區與和勝江山大樓相同情況的還有10棟黃單大樓，消防局都在法規下做最寬容處理，給予最大寬限期，期限內未能改善還是必須開罰，處分最低額度每次新台幣2萬元。

會中討論，限期未能改善每次可開罰最低2萬元，可展延7個月，若持續有改善，可維持最低開罰，以和勝江山大樓弱層補強目前在設計規劃送審，順利發包工程期約9個月。

花蓮縣消防局允諾，會持續協助管委會配合工程進度改善消防設備，強化告警系統，建議不受工程影響範圍的消防設備先改善；管委會允諾會儘速改善，無法改善區域同意配合開罰。

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楊華美強調，會勘用意是討論出適當的配合方法，確保施工期間可維持民眾居住安全，讓行政單位依法行政，該罰要罰，「告警優先、水線第二」。

楊華美說，因地震受損大樓各修繕進度不同，和勝江山大樓算進度較快，未來不排除其他大樓也會面臨相同問題，希望花蓮縣消防局能給予住戶協助跟輔導。（編輯：謝雅竹）1140124