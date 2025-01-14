質疑花蓮地震不讓報平安 彰化男恫嚇友人公司判刑

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）彰化一名男子因友人於去年0403花蓮地震發生後未打電話報平安，認為是友人任職公司不讓其打電話，因而致電此公司恫嚇「斷手斷腳」，法院近日依恐嚇危害安全罪判3月刑期。

根據彰化地方法院判決書，46歲男子因不滿友人任職公司未讓員工於去年4月花蓮地震發生後，立即打電話報平安，他致電到這間公司抱怨，接電話的職員則向男子解釋有無打電話報平安是員工個人行為。

男子隨後向這名接電話職員恫嚇稱「一定會給他（老闆）斷手斷腳，除非他現在給我電話說對不起」等語，隔天男子又打電話給此職員揚言「撞你」，職員及老闆嚇得報警。

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判決書指出，男子否認犯行，辯稱是因心急才講氣話。法官認為，告訴人與被告並不相識，無法分辯被告所言是否僅為氣話或會付諸實行，被告所為足以讓告訴人心生畏懼，事證明確，被告犯嫌堪以認定。

法官審酌被告未深思熟慮，恫嚇告訴人，且犯後否認犯行，難認犯後態度良好，依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。（編輯：謝雅竹）1140114